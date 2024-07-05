رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

محمد أنور يحضر فيلم جوازة توكسيك مع أسرته: سعيد بردود فعل الجمهور (فيديو)

كتب:

ياسمين محمود
08:18 ص | الجمعة 05 يوليو 2024
بوستر الفيلم

بوستر الفيلم

أعرب الفنان محمد أنور، عبر حسابه على «إنستجرام»، عن سعادته بردود فعل الجمهور على فيلم «جوازة توكسيك»، والذي طُرح في جميع دور العرض.

ونشر محمد أنور، فيديو بصحبه أسرته في إحدى السينمات معلقا: «مبسوط جدًا إني اتفرجت على الفيلم وسط الناس، ومبسوط أكتر إن الفيلم عجبهم الحمدلله، ويا ريت كل الناس تدخله، وإن شاء الله هيعجبكم».

أبطال فيلم جوازة توكسيك

تدور أحداث فيلم «جوازة توكسيك»، في إطار كوميدي، ويضم مجموعه من نجوم الفن أبرزهم محمد أنور، وليلى علوي، وهيدي كرم، وتامر هجرس، وملك قورة، وبيومي فؤاد، وآخرين، والفيلم من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

اقرأ المزيد:

محمد أنور يكشف تفاصيل خضوعه لعملية جراحية صعبة.. «قعدت شهرين مابتحركش»

محمد أنور لـ«الوطن»: الترويج لفيلم جوازة توكسيك «كوميدي»

محمد أنور يلجأ إلى شبيه مبابي للترويج لفيلمه الجديد «جوازة توكسيك»

محمد أنور يروج لفيلم جوازة توكسيك: «ربنا يكفينا شر ولاد رزق»
بقلم ياسمين محمود