محمد أنور يحضر فيلم جوازة توكسيك مع أسرته: سعيد بردود فعل الجمهور (فيديو)

أعرب الفنان محمد أنور، عبر حسابه على «إنستجرام»، عن سعادته بردود فعل الجمهور على فيلم «جوازة توكسيك»، والذي طُرح في جميع دور العرض.

ونشر محمد أنور، فيديو بصحبه أسرته في إحدى السينمات معلقا: «مبسوط جدًا إني اتفرجت على الفيلم وسط الناس، ومبسوط أكتر إن الفيلم عجبهم الحمدلله، ويا ريت كل الناس تدخله، وإن شاء الله هيعجبكم».

أبطال فيلم جوازة توكسيك

تدور أحداث فيلم «جوازة توكسيك»، في إطار كوميدي، ويضم مجموعه من نجوم الفن أبرزهم محمد أنور، وليلى علوي، وهيدي كرم، وتامر هجرس، وملك قورة، وبيومي فؤاد، وآخرين، والفيلم من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.