محمد أنور يكشف تفاصيل خضوعه لعملية جراحية صعبة.. «قعدت شهرين مابتحركش»

كشف الفنان محمد أنور، عن خضوعه لعملية جراحية صعبة، خلال الفترة الماضية، أدت إلى جلوسه في منزله لمدة شهرين لا يستطيع التحرك.

محمد أنور يتعرض لوعكة صحية

وقال محمد أنور، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّه كان داخل لإجراء عملية جراحية بسيطة، ثم تفاقم الأمر ودخل في وعكة صحية كبيرة، أدت إلى إجرائه عملية جراحية أخرى، تسببت إلى جلوسه في المنزل لمدة شهرين.

وأضاف أنّه بسبب هذه الوعكة الصحية، الذي تعرّض لها، أدرك العديد من الأمور موضحا: «قعدت شهرين مابتحركش، وعرفت ساعتها إن الدنيا دي صغيرة أوي ومش مستاهلة».

«جوازة توكسيك»

وينتظر محمد أنور، عرض فيلمه الجديد «جوازة توكسيك»، في جميع السينمات بمصر والوطن العربي، اليوم، والتى تدور أحداثه حول في إطار كوميدي تدور الأحداث حول قصة حب فريدة وكريم، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، لتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل في مصيرهما، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تماماً عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية. فهل ستنتهي رحلة فريدة وكريم بالزواج الذي يحلمان به؟