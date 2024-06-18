محمد أنور يروج لفيلم جوازة توكسيك: «عيلة فرفوشة والتانية قفوشة»

حرص الفنان محمد أنور على الترويج لفيلمه الجديد «جوازة توكسيك»، عن طريق نشره البرومو الخاص للعمل.

محمد أنور يروج لفيلم جوازة توكسيك

ونشر محمد أنور، البرومو عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «انستجرام»، وعلق عليه: «توكلنا على الله، عيلة فرفوشة هتناسب عيلة قفوشة تبقى الجوازة أكيد توكسيك، فيلم جوازة توكسيك يوم 3 يوليو في دور العرض».

قصة فيلم جوازة توكسيك

تدور أحداث فيلم جوازة توكسيك في إطار كوميدي حول قصة حب «فريدة وكريم»، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، لتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تماما عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية.

يشارك في بطولة فيلم جوازة توكسيك عدد كبير من الفنانين بجانب محمد أنور، أبرزهم ليلى علوي، بيومي فؤاد، هيدي كرم، ملك قورة، تامر هجرس، والعمل من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.