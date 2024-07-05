كنز يوم الجمعة.. آيات قرآنية فضلها عظيم في الرزق وتقي «فتنة الدجال»

يوم الجمعة له فضل عظيم بباقي أيام، وأصبحت العادة بين الناس على مدار قرون استقباله بالعادات والسنن التي قال عنها سيدنا محمد، صلّى الله عليه وسلم، لكن هناك سورة لها تأثير كبير وبها 10 آيات قرآنية تعد كنزاً بحسب الشيخ محمد أبو بكر، الذي قال عبر مقطع فيديو على صفحته، إن آخر آيات سورة الكهف كنزاً يجب استغلاله.

اخر 10 آيات في سورة الكهف

وقال الشيخ محمد في مقطع فيديو سابق، عن أسرار يوم الجمعة: «أنا مش عارف إيه يخليك ماتقرأش سورة الكهف يوم الجمعة، سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة، أضاء له الله من النوم ما بين الجمعتين».

وأضاف «أبو بكر» قائلاً: «نور ربنا الذي يضاء لك في هذا الأسبوع خلي بالك أنت ماتعرفش فيه من البركة والخشوع وزيادة الزرق قد إيه، طيب واللي بيقول ماقدرش أقرأ، أو ماعنديش وقت، سيدنا النبي قال من قرأ 10 آيات من أولها أو آخرها ثم خرج الدجال لم يُسلّط عليه».

فضل آخر 10 آيات في سورة الكهف