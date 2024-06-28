دعاء ساعة استجابة يوم الجمعة.. اللهم اجعل أهلي من عبادك الصالحين

يوم الجمعة من خير أيام الأسبوع، لما فيه الكثير من الخير والبركات، وخص الله سبحانه وتعالى هذا اليوم بساعة إجابة لكل دعاء، بالتالي يعتبر دعاء ساعة استجابة يوم الجمعة من أكثر الأدعية التي تهم الكثير من المسلمين في هذا اليوم الكريم، وهناك الكثير من الأدعية التي يمكن الاستعانة بها في هذا الإطار.

دعاء ساعة استجابة يوم الجمعة

وعن دعاء ساعة استجابة يوم الجمعة، فهو واحد من الأدعية التي لم يرد لها صيغة معينة في السنة النبوية الشريفة أو في الشريعة الإسلامية، على العبد أن يحرص على استعمالها وترديدها في كل مرة، بالتالي يمكن للمسلم أن يستعين بالأدعية التي يفضلها، أو أن يخاطب ربه سبحانه وتعالى بما يخطر على باله وقلبه.

وبالحديث عن دعاء ساعة استجابة يوم الجمعة، كانت دار الإفتاء أوضحت في منشور سابق لها عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن يوم الجمعة خصه الله سبحانه وتعالى بساعة يستجاب خلالها كل دعاء، وقد أجمع العلماء أن تلك الساعة تكون وقت المغرب في يوم الجمعة ويستحب خلالها الإكثار من الدعاء.

دعاء ساعة استجابة يوم الجمعة المستحب

أما عن دعاء ساعة استجابة يوم الجمعة، فهناك الكثير من الأدعية المستحبة التي يمكن للمسلم أن يرددها، أشارت الإفتاء لبعضا منها في منشورها، من ضمنها:

- اللهم أسألك بعظيم قدرتك أن تجعل أهلي من عبادك الصالحين، وتجعل ختام أمرهم جنة الخلد يا رحمن يا رحيم، يا واسع الرزق يا كريم، اللهم اجعل هذا الصباح بداية خير لأهلي وارزقهم وبارك لهم فيما رزقتهم، وأجعلهم من أهل القرآن.

- يا إلهي إنّي أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهّر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، وتذهب بها شرّي، وتكشف بها همّي وغمّي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيّض بها وجهي يا أرحم الرّاحمين.

- يا رب افتح بصيرة أهلي وأنر قلوبهم بنورك الذي لا ينطفئ، واجعل الإيمان والطاعة مُبتغاهم في الدنيا والآخرة.

- اللهم اسألك بعدد من سجد لك في بيتك المحرم من يوم أن خلقت الدنيا إلى يوم القيامة أن تعافي أمة محمد وترزقهم العفو والعافية وان تحفظ الإسلام والمسلمين وأن تفرج كربنا وتيسر أمرنا وتغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا تباركت ربنا وتعاليت وصلِّ اللهم وسلم على سيدنا محمد.