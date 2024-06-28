طريقة عمل الفول بالطماطم.. وصفة سهلة لفطار يوم الجمعة 

عادة ما يكون الفول الطبق الرئيسي في وجبة الفطور يوم الجمعة، بسبب فوائده الصحية ومد الجسم بالطاقة لساعات طويلة، كما أنه أصبح جزءا من العادات والتقاليد، لذا نقدم لكِ وصفة سهلة لطريقة عمل الفول بالطماطم على خطى الشيف نجلاء الشرشابي، في برنامجها «على قد الإيد»، المعروض على قناة cbc sofra.

طريقة عمل الفول بالطماطم

المكونات:

فول مدمس.

ثمرة بصل مقطعة.

ثمرة طماطم مقطعة.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

فص ثوم مطحون.

ملعقة صغيرة صلصلة طماطم.

ربع ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

ربع ملعقة صغيرة كركم.

ربع ملعقة صغيرة كمون مطحون ناعم.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

كسبرة خضراء وزيت زيتون وزبدة لتزيين الوجه.

طريقة عمل الفول بالطماطم بالخطوات

- الخطوة الأولى في طريقة عمل الفول بالطماطم: حمري البصل والثوم مع القليل من الزيت حتى يصبح لونه ذهبي، وضيفي الطماطم وملعقة من صلصلة الطماطم.

- الخطوة الثانية: ضيفي البهارات المشكلة والكركم والكمون والفلفل الأسود ويقلب الخليط ويغطى حتى تذوب الطماطم، والآن ضيفي الفول وقلبيهم مع بعضه، واتركيهم على نار هادئة لدقائق، ثم اطفئ النار.

- الخطوة الثالثة: رشي على الوجه الزبدة أو زيت زيتون وكزبرة، وقدميه.