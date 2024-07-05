كاتب صحفي: التشكيل الوزاري يضم كفاءات شابة لمواجهة التحديات

قال الكاتب الصحفي صلاح مغاوري، إنَّ التركيز على اختيار مجموعة جديدة من الوزراء أو نوابهم والمحافظين في تشكيل الحكومة الجديدة بعمر الشباب، يدل على اهتمام الدولة بضرورة إعطاء الفرصة لوجوه جديدة وتمكين الشباب.

تكليفات الرئيس السيسي للحكومة

وأضاف «مغاوري»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، والمُذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّه سيتم التركيز على ملفات بعينها خلال الفترة المقبلة للنهوض بحياة المواطن بشكل أساسي والتكليفات من الرئيس لـ الحكومة تركز على عدة معايير وتم مراعاة اختيار كفاءات في التشكيل الوزاري الحالي.

وأوضح أنَّ التشكيل الوزاري الجديد راعى مسؤولية العمل في ظل التحديات التي تواجهها الدولة المصرية سواء الداخلية أو الخارجية، والإنسان المصري في مقدمة الأولويات وسيتم التركيز على قضايا تهم المواطن بشكل أساسي ومباشر، مثل التعليم والصحة.