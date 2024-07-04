متحدث الحكومة: توقيتات غلق المحال وضعت بعناية لتلبية احتياجات المواطنين

قال المستشار محمد الحمصاني، متحدث مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أكد على أن ترشيد الاستهلاك أمر ضروري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المُذاع عبر فضائية «DMC»، مع الإعلامية إيمان الحصري، قائلًا: «ترشيد الاستهلاك يساعد على سرعة الانتهاء من تخفيف الأحمال، وهو أمر ضروري، وهناك العديد من الدول التي تلجأ إلى هذا الإجراء وليست مصر فقط من تلجأ لترشيد استهلاك الكهرباء خاصة في ظل التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم».

وتابع متحدث مجلس الوزراء: «هناك حاجة ماسة لترشيد الاستهلاك، وقرار غلق المحال الساعة العاشرة ساري طبقا للقرار الصادر من وزارة التنمية المحلية والذي راعى بالتأكيد احتياجات المواطنيين، خاصة أنه سمح لبعض المحال والصيدليات والمطاعم والكافيهات بالاستمرار بعد الساعة العاشرة مساءًا، والإغلاق في ساعات متأخرة».

وأكمل: «القرار راعى احتياجات المواطنيين، والمتخصصون أشاروا إلى أن وضع مواعيد محددة لغلق المحال التجارية سيسهم إلى حد كبير في ترشيد الاستهلاك».

وقال: «نعمل على وقف تخفيف الأحمال كما أشار رئيس مجلس الوزراء، وبنهاية العام ستنتهي تمامًا فكرة تخفيف الأحمال، ويوجد تفهم كامل للمواعيد والظروف المختلفة للأنشطة المختلفة».