كاتب صحفي: المصريون يثقون في الحكومة الجديدة.. وهناك تحديات كثيرة تواجهها

قال الكاتب الصحفي محمد الجالي، إنّ التغيير الوزاري كبير جدا، وهناك مصادر موثوقة تؤكد أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء التقى أكثر من 65 شخصية مرشحة لهذه الحكومة التي تواجه تحديات كثيرة، ولديها رغبة حقيقية في النجاح.

دراسات لاختيار المسؤولين بالحكومة

وأضاف الجالي في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز» «جرى السير وفق دراسات ومعلومات تؤكد على اختيار هذه الشخصيات للحكومة الجديدة من أجل مواجهة التحديات الكبيرة»، مشددًا على أن المصريين يثقون كثيرا في هذه الحكومة.

تغييرات كبيرة في الحكومة

وأشار إلى أنه «ثمة تغييرات كبيرة في الحكومة ودمج للوزارات والانخفاض بأعمار الوزارات، واطلعت على دراسة مؤخرا تتحدث عن التشكيلات الحكومية منذ ثورة 1952 وحتى الآن، وحكومة مصطفى مدبولي الثانية تؤكد على أننا وصلنا لـ51 تشكيلا حكوميا، منهم 3 تشكيلات في عهد الرئيس السيسي، وهذا التأني له أسبابه».