قيادي بـ«الحرية المصري»: نطالب الحكومة الجديدة بدعم المشروعات الصغيرة

قال الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إنه يجب على الحكومة الجديدة الاهتمام بدعم وتمكين الشباب لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد، لأنهم يمثلون الطاقة الحيوية لمستقبل مصر، مشيرا إلى أنه لابد من تطوير سياسات تدعمهم في مجال التعليم، والتدريب المهني، وريادة الأعمال، ونحتاج إلى برامج توفر لهم المهارات اللازمة للتنافس في سوق العمل العالمي وتعزز روح الابتكار لديهم.

المشروعات الصغيرة ركيزة أساسية لاقتصاد أي دولة

وأضاف خلال حديثه لـ«الوطن» أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد ركيزة أساسية لاقتصاد أي دولة، ويجب أن تعمل الحكومة على تسهيل الإجراءات وتوفير الدعم المالي والفني للشباب الذين يرغبون في بدء مشروعاتهم الخاصة، هذا سيسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق النمو الاقتصادي.

وأشار إلى «أننا في حزب الحرية المصري نؤمن بأن دعم الشباب هو المفتاح لتحقيق مستقبل مشرق لمصر، ونحث الحكومة على التركيز على هذا الملف الحيوي والعمل على توفير كل ما يلزم لتحقيق تطلعات الشباب وأحلامهم».