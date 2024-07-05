رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

قيادي بـ«الحرية المصري»: نطالب الحكومة الجديدة بدعم المشروعات الصغيرة

كتب:

أحمد الشرقاوي
09:02 ص | الجمعة 05 يوليو 2024
الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري

الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري

قال الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إنه يجب على الحكومة الجديدة الاهتمام بدعم وتمكين الشباب لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد، لأنهم يمثلون الطاقة الحيوية لمستقبل مصر، مشيرا إلى أنه لابد من تطوير سياسات تدعمهم في مجال التعليم، والتدريب المهني، وريادة الأعمال، ونحتاج إلى برامج توفر لهم المهارات اللازمة للتنافس في سوق العمل العالمي وتعزز روح الابتكار لديهم.

المشروعات الصغيرة ركيزة أساسية لاقتصاد أي دولة

وأضاف خلال حديثه لـ«الوطن» أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد ركيزة أساسية لاقتصاد أي دولة، ويجب أن تعمل الحكومة على تسهيل الإجراءات وتوفير الدعم المالي والفني للشباب الذين يرغبون في بدء مشروعاتهم الخاصة، هذا سيسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق النمو الاقتصادي.

وأشار إلى «أننا في حزب الحرية المصري نؤمن بأن دعم الشباب هو المفتاح لتحقيق مستقبل مشرق لمصر، ونحث الحكومة على التركيز على هذا الملف الحيوي والعمل على توفير كل ما يلزم لتحقيق تطلعات الشباب وأحلامهم».

اقرأ المزيد:

الرئيس السيسي ونظيره الصومالي يؤكدان حرصهما على ضمان أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر وخليج عدن

رئيس قضايا الدولة يهني الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد

بعد أداءه اليمين القانونية أمام السيسي.. السيرة الذاتية لرئيس النيابة الإدارية

السيسي يشهد أداء حلف اليمين لرئيسي مجلس الدولة والنيابة الإدارية

مدبولي: الرئيس السيسي وجه بحل أزمة العملة بصورة نهائية

وزير الإسكان: الرئيس السيسي وجه بضرورة إيجاد حلول بديلة وغير تقليدية لتحقيق التنمية

رئيس «الشيوخ» يهنئ السيسي بالعام الهجري الجديد: سدد الله خطاكم على طريق الخير

«الجيل»: تمكين المرأة والشباب سياسة استراتيجية مستدامة في عهد الرئيس السيسي
بقلم أحمد الشرقاوي