«القاهرة الإخبارية»: «معسكر الدولة» الإسرائيلي يفوز بـ23 مقعدا في استطلاع رأي لـ«واللا»

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل قبل قليل، بأنّ موقع «واللا» الإسرائيلي أجرى استطلاع رأيٍ، أشار إلى أنّ الانتخابات التي تجرى داخل إسرائيل، سيحصل فيها معسكر الدولة بزعامة بيني جانتس على 23 مقعدًا.

وتابعت القناة، بأنَّ استطلاع الرأي ذكر أيضاً، أنَّه إذا جرت الانتخابات الآن سيحصل حزب «الليكود» بزعامة بنيامين نتنياهو على 21 مقعداً، وحزب «إسرائيل بيتنا» بزعامة أفيجدور ليبرمان على 14 مقعداً، كما سيحصل حزب «هناك مستقبل»، بزعامة يائير لابيد، على 13 مقعداً.