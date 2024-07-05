معلومات عن رئيس الوزراء البريطاني الجديد.. محامٍ سابق وعُمره 61 عاما

فاز حزب العمال البريطاني بزعامة كير ستارمر بأغلبية مقاعد مجلس النواب البريطاني، مما يجعل ستارمر هو رئيس الوزراء البريطاني الجديد، بعدما حقق الحزب أكثر من 400 مقعد وحاز على قرابة ثلثي مقاعد المجلس، لذا ترصد «الوطن» ترصد لكم أبرز المعلومات عن رئيس الوزراء البريطاني الجديد حسب الموقع الرسمي لحزب العمال البريطاني.

أبرز المعلومات عن كير ستارمر

كير ستارمر هو محامٍ سابق ويبلغ من العمر 61 عاما، وُلد في بلدة صغيرة تسمى أوكستيد، في مقاطعة ساري، وعمل والده كصانع أدوات في أحد المصانع وكانت والدته ممرضة في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، وعانت والدته من مرض نادر وخطير طوال حياتها، حيث أمضى كير الكثير من طفولته وهو يشاهد والدته وهي تذهب إلى المستشفى، وكان والده دائمًا بجانبها.

اجتاز ستارمر امتحان شهادة الثانوية العامة، ثم التحق بمدرسة ابتدائية محلية، للعمل وعندما بلغ الثامنة عشرة من عمره، حصل على مكان في جامعة ليدز لدراسة القانون، ليصبح بذلك أول فرد في عائلته يلتحق بالجامعة.

درس القانون وعمل كمحامي

كان كير مهووسًا بكرة القدم ولا يزال يلعب كل يوم أحد مع أصدقائه، ويصف نفسه بأنه جنرال خط وسط من منطقة الجزاء إلى منطقة الجزاء، وهو من مشجعي أرسنال منذ فترة طويلة.

حصل كير على الشهادة العليا في القانون عام 1987 وبدأ العمل كمحامي وأمضى الكثير من وقته في تقديم المشورة القانونية المجانية للدفاع عن الناس العاديين ضد الأقوياء.

بعد ذلك، عمل كير كمستشار قانوني لمجلس شرطة أيرلندا الشمالية لمدة خمس سنوات، وفي هذه الأثناء التقى كير لأول مرة بزوجته فيكتوريا، التي تعمل الآن في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، تزوج كير وفيكتوريا في عام 2007 ولديهم طفلين.

في عام 2008، أصبح كير مديراً للادعاء العام، مما جعله على رأس هيئة الادعاء العام وآلاف الموظفين فيها، وحصل كير على لقب فارس في عام 2014 تقديراً لخدماته في مجال العدالة الجنائية.

انتٌخب لأول مرة لعضوية البرلمان في عام 2015، وهو في سن 52 عامًا وشغل منصب عضو البرلمان عن دائرة هولبورن وسانت بانكراس، حيث عاش لسنوات عديدة مع عائلته، ثم كان وزيراً للدولة في حكومة الظل لشؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي 2016-2020 ووزيراً للهجرة في حكومة الظل 2015-2016، قبل أن يتزعم حزب العمال ويفوز حزب العمال في انتخابات 2024 ليشكل الحكومة البريطانية الجديدة.