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فوز حزب العمال في الانتخابات البريطانية.. و«سوناك» يودع رئاسة الوزراء قائلا: أنا آسف

كتب:

محمد عبدالعزيز
07:18 ص | الجمعة 05 يوليو 2024
الانتخابات البريطانية

الانتخابات البريطانية

فاز حزب العمال في الانتخابات البريطانية التي شهدت خسارة تاريخية لحزب المحافظين ومقاعدهم في البرلمان، بعد 14 عامًا من حكم بريطانيا، وحصل الحزب على أعلى مقاعد في البرلمان، بفارق كبير عن حزب المحافظين.

واعترف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بالخسارة، قائلًا: «أنا آسف وأتحمل مسؤولية الخسارة في الانتخابات، كانت ليلة صعبة»، مشيرًا إلى أن عملية نقل السلطة إلى حزب العمال ستتم بطريقة سلمية ومنظمة، وفقًا لـ«BBC».

«سوناك» يهنئ «ستارمر»

وأجرى «سوناك» اتصالًا هاتفيًا برئيس حزب العمال كير ستارمر، وقدم له التهنئة، في وقت، يستعد فيه «ستارمر» لتولي منصب رئيس الوزراء البريطاني الجديد، خلفًا لـ«سوناك».

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