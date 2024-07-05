النتائج الأولية: فوز كاسح لحزب العمال في الانتخابات البريطانية

أشارت النتائج الأولية بالانتخابات البريطانية تحقيق حزب العمال فوزًا ساحقًا على حزب المحافظين، بحسب ما نشرته صحيفة «جارديان» البريطانية.

ووفقًا لاستطلاعات الرأي عقب إغلاق باب الاقتراع، فاز حزب العمال بـ410 مقاعد في البرلمان الذي يتألف من 650 مقعدًا، مقابل 131 للمحافظين، بينما 170 مقعدًا لبقية الأحزاب، ما يشير إلى خسارة مدوية لـ«المحافظين»، الذين حكموا بريطانيا لـ14 عامًا متتالية.

خسارة تاريخية لحزب المحافظين

ووفقًا لـ«رويترز»، فنتيجة الانتخابات البريطانية، ستمنح حزب العمال أغلبية قدرها 170 مقعدًا، كما وصفت خسارة المحافظين بـ«التاريخية».

وقالت نائبة زعيم حزب العمال، إن النتائج الأولية بالانتخابات مشجعة وعلينا انتظار الإعلان الرسمي.

وبحسب استطلاع «يوجوف» أن 48% من الناخبين البريطانيين اختاروا حزب العمال انتقامًا من المحافظين، في أعقاب ذلك، قال المحافظون إن الاستطلاعات مجرد توقعات وليست نتيجة نهائية.

حان وقت التغيير

وأظهرت النتائج التي اكتسحها حزب العمال، اقتناع الناخبين برسالة «حان وقت التغيير»، التي وجدت صدى بين البريطانيين، بعد سنوات من المشاكل التي عانت منها بريطانيا، من أزمة «البريكست» والخروج من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب جائحة فيروس كورونا، وفضيحة بارتي جيت التي أطاحت برئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون.

كير ستارمر.. خلفًا لريشي سوناك

ومن المتوقع أن يكون زعم حزب العمال كير ستارمر رئيس وزراء بريطانيا الجديد خلفًا لريشي سوناك، لأنه في بريطانيا، يصبح رئيس الحزب السياسي الحاصل على أغلبية في مقاعد الانتخابات التشريعية، رئيسًا للوزراء.