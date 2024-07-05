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وزير الدفاع الإسرائيلي: المقترح الذي حصلت عليه حماس هو الأفضل

كتب:

شريف سليمان
10:34 ص | الجمعة 05 يوليو 2024
جالانت

جالانت

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن وزير الدفاع في حكومة الاحتلال يوآف جالانت، قوله إن المقترح الذي حصلت عليه حركة «حماس» هو الأفضل، ولا يمكن أن تحصل على أفضل منه، وفق خبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وكانت حركة حماس أعلنت أمس الأربعاء، أنها سلمت ردها على مقترح إسرائيلي للهدنة الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن في مايو الماضي، للوسطاء، مشيرةً إلى أنها تبادلت بعض الأفكار مع الوسطاء بهدف وقف العدوان على الفلسطينيين.

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