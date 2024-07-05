أول تصريحات لـ ستارمر بعد فوز حزبه في انتخابات بريطانيا.. تعهد بإعادة بناء الدولة

بعد إعلان فوز حزبه في انتخابات بريطانيا، قدم رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر الشكر لسلفه زعيم حزب المحافظين ريشي سوناك الشكر على الفترة التي قضاها كرئيس لوزراء المملكة المتحدة، مشيدًا بالإخلاص والجهد الذي قدمه ريشي سوناك خلال فترة توليه منصب رئاسة وزراء بريطانيا.

الفائز في انتخابات بريطانيا: سنتعاون معًا لبناء الأمة

وأكد ستارمر في أول كلمة له خلال مؤتمر صحفي عقده أن الشعب البريطاني صوت من أجل التغيير في انتخابات بريطانيا وعودة حزب العمال للحكم مشددًا على ضرورة تعامل الحكومة كل فرد من أفراد الدولة باحترام كامل مضيفًا «سنتعاون معا لبناء هذه الأمة».

وعلق ستارمر على فوز حزب العمال في انتخابات بريطانيا مؤكدًا تطوير حزب العمال ليكون جاهزا لتقديم الخدمة للشعب البريطاني وأن عليهم المضي قدما معا محذرًا من انعدام الثقة وأنها مرض لا يمكن مداواته إلا بالأفعال لا الكلام.

الفائز في انتخابات بريطانيا يتعهد باعادة بناء البلاد

وتعهد الفائز في انتخابات بريطانيا بإعادة بناء بريطانيا بكل جزء من إرادة الشعب والعمل على خفض فواتير الطاقة للجميع، مشددًا على أن مهمة التغيير بدأت على الفور في المملكة المتحدة، وأنهم سيعيدوا بناء البنية التحتية في البلاد.

وشدد ستارمر على أن بريطانيا بحاجة إلى إعادة الانطلاق من جديد وأن العمل من أجل التغيير سيبدأ على الفور بلا شك، مطالبًا الجميع بالاصطفاف خلف الحكومة الجديدة والعمل معا بدءا من اليوم.