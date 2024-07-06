3 أبراج يصاب أصحابها بالعصبية بسبب الحر.. هل أنت منهم؟

يتأثر بعض الأشخاص بموجات الحرارة المرتفعة، ويدخلون في حالة مزاجية سيئة تصيبهم بالعصبية وتتغير طباعهم للأسوأ، ويحتاج الأشخاص دائمًا لمعرفة سبب تلك التقلبات، خاصةً وأن البعض يصبح غير قادر على القيام بأي أعمال أثناء الطقس السيئ.

وخلال السطور التالية نستعرض الأبراج التي يعاني أصحابها من التقلبات المزاجية وقت ارتفاع درجة الحرارة، وفقًا لصحيفة «تايمز» البريطانية.

مواليد برج الحمل

من المعروف أن مواليد برج الحمل هادئين طوال الوقت، ومحبين للمرح والضحك ويحبون المغامرات، لكن خلال ارتفاع درجات الحرارة لا يفضلون التعامل مع أي شخص كون مزاجهم يتأثر كثيرًا بالطقس الحار.

أصحاب برج الأسد

يعرف أصحاب برج الأسد بعشقهم لدفء وحرارة الشمس، باعتبارهم برج ناري، ويتمتعون بجاذبية خاصة وشخصية قيادية، وعادةً ما يكون لهم حكمة كبيرة خلال إدارة الحديث، لكن أصحاب برج الأسد يكرهون الطقس الحار وتتأثر أعصابهم بدرجات الحرارة العالية سلبًا، ولا يفضلون الخروج في النهار والطقس الحار.

أصحاب برج السرطان

أصحاب برج السرطان لهم مزاج حاد الطباع، وفي بعض الأحيان يتعاملون بعنف دون أي سبب واضح، وعادةً ما يشعرون بحالة مزاجية صعبة وسيئة أثناء ارتفاع درجة الحرارة، بل يميلون أكثر للجو البارد اعتقادًا منهم أنه يساعدهم على التعامل بشكل أفضل وأكثر هدوءًا.