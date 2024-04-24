دعاء الطقس الحار.. «اللهم خفف حرارة الشمس على الفقراء والبسطاء»

بالتزامن مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، يتجه قطاع كبير من المواطنين إلى ترديد دعاء الطقس الحار، إذ أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع الحرارة على الأنحاء كافة لمدة 48 ساعة حتى مساء غدٍ الخميس.

دعاء الطقس الحار

وحول دعاء الطقس الحار، قال الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، في حديثه لـ«الوطن»، إنه لا توجد صيغة محددة للدعاء، لكن يمكن للمسلم أنّ يقول: «اللهم خفف حرارة الشمس على الفقراء والبسطاء ومن لا مأوى له، اللهم أجرهم من حرها ومن حر جهنم، ووسع رزقهم، اللهم أجرنا وأجرهم من حر الدنيا ونار الآخر، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، يا رب يا أرحم الراحمين، يا رب يا أرحم الراحمين، يا رب يا أرحم الراحمين».

ومن صيغ الدعاء أيضاً في الحر الشديد: «اللهم خفف عنا حر الشمس وأجرنا من نار جهنم».

- «اللهم حرم علينا وعلى والدينا وأهلنا نار جهنم فإنا لا نقوى عليها».

- «اللهم أغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم».

- «اللهم ظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك.. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب.. اللهم هون علينا حرارة الشمس واجعلها بردًا وسلامًا.. اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا ونارا».

- «اللهم يا غافر الذنب ويا قابل التوبة خفف عنا الحر الشديد».

- «اللهم نرجو رحمتك التي وسعت كل شيء اللهم نسألك خيرها ونعوذ بك من شرها».

- «يا رب نسألك الجنة وبرد الجنة ونسيم الجنة، ونعوذ بك من النار وعذاب النار وحر النار».

- «اللهم إنا نعوذ بك من كل عمل يقربنا إلى النار ونسألك الهداية والتوفيق والسداد».

- «اللهم هون حرارة الشمس على كل من خرج من بيته قاصدا بابك متوكلا عليك».

- «يا فارج الهم ويا كاشف الغم ارحمنا برحمتك وارزقنا الطمأنينة والسلام وبرد العيش».

- «يا رب اجعلنا ممن يمشون على الصراط سريعا فينجون من الوقوع في النار».

- «اللهم نجنا من نار جهنم وباعد بيننا وبينها كما باعدت بين المشرق والمغرب».

- «اللهم ألطف بنا وأرحم وأنت خير الراحمين.. اللهم منا الدعاء ومنك الإجابة اللهم تقبل منا وخفف عنا حرارة الشمس».

- «اللهم تولنا فيمن توليت.. اللهم أجرنا من هذا الحر الشديد وأجرنا من نار جهنم».

سنن النبي في الحر

وكان من هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا اشتدت الحرارة، يؤخر صلاة الظهر حتى تمضي ذروة الحرارة، فيقول صلى الله عليه وسلم: «إذا اشتد الحر فأبرِدوا بالصلاة؛ فَشِدّة الحر من فيح جهنم»، متفق عليه.