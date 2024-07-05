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مصادر: ضياء رشوان يقترب من رئاسة «الأعلى للإعلام» وطارق سعدة لـ«الوطنية للإعلام»

كتب:

حسام حربى
03:58 م | الجمعة 05 يوليو 2024
ضياء رشوان

ضياء رشوان

كشفت مصادر مطلعة لـ«الوطن»، عن اقتراب الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات والمنسق العام للحوار الوطني، من رئاسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

أضافت المصادر أن تغييرات الهيئات الإعلامية والصحفية ستشهد أيضا طارق سعدة تعيين نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، رئيسا للهيئة الوطنية للإعلام، مع استمرار المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيسا للهيئة الوطنية للصحافة.

حالة من الارتياح شهدتها الأوساط الصحفية والإعلامية خلال الساعات القليلة الماضية، بالتزامن مع الأنباء حول التشكيل الجديد للهيئات الإعلامية ورحب جموع الصحفيين بتلك الاختيارات، وسط إجماع على نزاهتهم وكفاءتهم في العمل الصحفي والإعلامي، مؤكدين أن هذه القامات أصحاب رؤى تخدم المهنة وتطويرها.

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بقلم حسام حربى