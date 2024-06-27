ضياء رشوان: إفريقيا تشغل اهتماما ثابتا لدى الإعلام على مستوى العالم 

قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنّ إفريقيا تشغل اهتمامًا ثابتًا لدى الإعلام ومنظمات الإغاثة ومراكز الأبحاث، وصناع القرار على المستوى الدولي.

مؤتمر صراعات القرن الإفريقي

وأضاف «رشوان» خلال الجلسة الثالثة لمؤتمر «صراعات القرن الأفريقي وتداعياتها على الأمن القومي والمصري» أن القرن الإفريقي يحظى باهتمام نتيجة الأحدث، ولكن على النقيض لا يوجد اهتمام إعلامي بمنطقة وسط أفريقيا إلا عند وجود كارثة.

وأشار إلى أن مصر لديها 77 عامًا من الاهتمام البحثي بالقارة الإفريقية، موضحًا أن مصر شهدت مبكرًا تأسيس معهد الدراسات السودانية، ثم تحول إلى معهد البحوث الإفريقية.

وتابع: «نشأ فيما بعد مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، كما أن المركز المصري للفكر والدراسات أيضًا من المهتمين بشكل كبير بدراسة الشؤون الأفريقية وعند ترؤس مصر للاتحاد الإفريقي في 2019 زاد الاهتمام البحثي بالقارة الأفريقية، والهيئة العامة للاستعلامات انطلقت عن طريق تسع لغات منها خمس لغات إفريقية».

وذكر أن هناك بعض القنوات الدولية الكبرى ومنها قناة أمريكية تقدم برنامجًا متخصصًا في أفريقيا، ولكن يبقى الاهتمام الإعلامي الأوروبي أكبر خاصة في فرنسا نظرًا لاهتمام فرنسا بمنطقة الساحل والصحراء والإرث الاستعماري لأفريقيا والمرتبط بالقارة الأوروبية.

انفجار قضية الإرهاب

وأكد «رشوان» أن القرن الإفريقي لم يجد طريقه للاهتمام الإعلامي، إلا عند انهيار حكم الرئيس بري في الصومال، وانفجار قضية الإرهاب في القرن الإفريقي.

وأوضح أن الأرقام غير مؤكدة بالنسبة للقرن الإفريقي، ولكن هناك عشرات الملايين من المعرضين للمجاعة في القرن الأفريقي والقارة الإفريقية.

ولفت إلى أن المنظمات الإغاثية توجه اهتمامها للمجاعة في القرن الإفريقي أكثر من باقي القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن التغطية الإعلامية للقرن الإفريقي متأثرة بشكل واضح، بمصالح الدول الكبرى في القرن الأفريقي وتظهر الانحيازات بكثافة في هذا الإطار.

واستكمل: «نحن نتحدث بالنسبة للإعلام المصري عن الروابط مع القارة الإفريقية والمصالح المؤكدة مع دول هذه القارة، لذا فإن الاهتمام المصري والعربي مطلوب والتغطية الحالية لا تتناسب مع هذه المصالح».

وشدد على ضرورة وجود كوادر مؤهلة ومدربة في الإعلام المصري، للتعامل مع القارة الأفريقية.