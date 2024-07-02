ضياء رشوان: متوسط أعمار الوزراء بالحكومة الجديدة انخفض

قال الدكتور ضياء رشوان، الكاتب الصحفي، إن الأسماء التي طرحت لتولي مناصب وزارية في الحكومة الجديدة، من الذين اكتسبوا خبرات دولية، لن تنفعهم فقط في أداء وظائفهم الوزارية، لكن أيضا الأوضاع التي كانوا بها في بعض المناصب الدولية، التي تغنيهم تماما عن أي منصب في مصر، سواء ماديا أو معنويا، إلا أنهم آثروا بأن يقوموا بالخدمة العامة.

وأضاف «رشوان» خلال لقاء ببرنامج «حديث الأخبار»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن الانطباع العام، انتظارا للكشف النهائي، أن متوسط السن العام للوزراء انخفض، مردفا: «السن ليس عيبا أو جريمة، لكن في النهاية السن المبكرة تعطي قدرة أكبر على العطاء وطريقة تفكير مختلفة».

وتابع: «التشكيل الوزاري يضم نجوما، لكن عدد النجوم أقل مما كان يظن، بمعنى أن الاختيار لم يتم من على مسرح، إلا أنه تم في أماكن أخرى، يبحث فيها عن كفاءات ومعايير أخرى لتولي المنصب الوزاري، وتعويض ربما أشياء رأت السلطات العليا في البلاد، أنها كان يجب أن تكون في الحكومة المنصرفة، فبحثت عنها في مكان آخر».