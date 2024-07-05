كوميديا وإبهار بصري.. ختام عروض مسرحية «ملك والشاطر» غدا

تختتم عروض مسرحية «ملك والشاطر»، غدا السبت، بعد 10 ليال شهدت إقبالا جماهيريا كبيرا من مختلف الفئات والأعمار، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.

واعتمدت المسرحية على الكوميديا والإبهار البصري على المسرح، بالإضافة لوجود استعراضات وأغاني موظفة في إطار العروض، ما يعكس وجود ميزانية ضخمة رصدتها المنتجة آلاء الغزالي من أجل ظهور العروض بهذا الشكل المبهر.

إشادات الجمهور بيسرا وأحمد عز

وحظى أداء الفنان أحمد عز والفنانة يسرا على إعجاب الجمهور، ما دفعهم للتصفيق لهم بحرارة شديدة أثناء تحيتهما على خشبة المسرح، فيما تلقت الفنانة شيماء سيف تحية خاصة من الجمهور الذي دخل معها في وصلة هزار أثناء العرض.

أبطال مسرحية «ملك والشاطر»

مسرحية «ملك والشاطر» من بطولة يسرا، أحمد عز، سيد رجب، شيماء سيف ومصطفى غريب، من إنتاج آلاء الغزالي وتأليف وإخراج محمد المحمدي.