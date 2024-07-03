نجاحات أحمد عز.. تصدر الإيرادات بـ«ولاد رزق» وعروض مسرحيته «كاملة العدد»

يعيش الفنان أحمد عز حالة من النشاط الفني حاليا، مصحوبا بنجاحات كبيرة، حققها على الصعيدين السينمائي والمسرحي، إذ يواصل عرض مسرحيته «ملك والشاطر» بمدينة الرياض، كما أن فيلم «ولاد رزق 3» ما زال يحصد أعلى الإيرادات يوميا بدور العرض السينمائي في مصر والوطن العربي.

ورفعت عروض مسرحية «ملك والشاطر» شعار «كامل العدد» منذ انطلاق أولى عروضها في 26 يونيو الماضي، حيث حظت المسرحية بإقبال جماهيري كبير، وإشادات من الجمهور، ما دفعها لتصدر تريند موقع تويتر سابقا.

أبطال مسرحية «ملك والشاطر»

يشارك في بطولة المسرحية يسرا، سيد رجب، شيماء سيف، مصطفى غريب، من إنتاج آلاء الغزالي وتأليف وإخراج محمد المحمدي.

إيرادات فيلم «ولاد رزق»

على الصعيد السينمائي، تجاوزت إيرادات فيلم «ولاد رزق 3» حاجز الـ200 مليون جنيه في مصر، ليصبح الفيلم الأعلى إيرادا في تاريخ السينما المصرية، متخطياً إيرادات فيلم «بيت الروبي»، التي وصلت لـ130 مليون جنيه، وفقاً لبيانات الإيرادات الصادرة من الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

ويشارك في بطولة الفيلم عمرو يوسف، آسر ياسين، سيد رجب، كريم قاسم، محمد ممدوح، نسرين أمين، أسماء جلال وكوكبة من النجوم، من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.