طريقة سهلة ومضمونة للحفاظ على الشعر مع الحر والرطوبة

مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأنشطة الخارجية، من الضروري تعديل روتين العناية بالشعر للحفاظ على صحة وحيوية شعرك خلال أشهر الصيف، خاصة حال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، بالإضافة إلى التعرض لأشعة الشمس والعرق، يمكن أن يؤثر سلبًا على شعرك، مما يجعله جافًا وباهتًا وعرضة للتلف.

دعونا نستكشف روتينًا صيفيًا للعناية بالشعر مصممًا خصيصًا لأولئك الذين يمارسون التمارين الرياضية بانتظام، بدءًا من التحضير قبل التمرين وحتى بعد التمرين، ستساعدك هذه النصائح في الحفاظ على شعر جميل وصحي طوال فصل الصيف، وفقًا للموقع الهندي «boldsky».

من خلال اتباع هذه النصائح البسيطة ودمجها في روتين العناية بالشعر الصيفي، يمكنك الحفاظ على مظهر صحي وحيوي وجميل، حتى بعد جلسات التمرين الأكثر كثافة.

التحضير قبل التمرين

احمِي شعرك قبل الخروج لممارسة التمرينات الرياضية، فكري في استخدام بلسم خفيف الوزن أو زيت شعر لحماية خصلات شعرك من تأثيرات الجفاف الناتجة عن العرق وأشعة الشمس.

ابحثي عن المنتجات التي تحتوي على مرشحات للأشعة فوق البنفسجية لحماية شعرك من أضرار أشعة الشمس.

لمنع التشابك والتكسر أثناء التمرين، اختاري جديلة أو كعكة فضفاضة للحفاظ على شعرك آمنًا وبعيدًا عن الطريق.

تجنبي تسريحات الشعر الضيقة أو الأربطة المرنة التي يمكن أن تسبب ضغطًا غير ضروري على بصيلات شعرك.

كما تقومين بترطيب جسمك قبل ممارسة التمارين الرياضية، من الضروري ترطيب شعرك أيضًا.

اشربي الكثير من الماء طوال اليوم للحفاظ على رطوبة شعرك من الداخل إلى الخارج، مما يقلل من خطر الجفاف والتقصف.

العناية أثناء التمرين

1. أغطية الرأس الواقية

إذا كنت تمارسين الرياضة في الهواء الطلق، فكري في ارتداء قبعة أو غطاء للرأس لحماية شعرك من أشعة الشمس المباشرة والأشعة فوق البنفسجية.

لن يحمي هذا شعرك من التلف فحسب، بل سيساعد أيضًا في الحفاظ على صحة فروة رأسك.

2. حافظي على رطوبة شعرك

يمكن أن يؤدي التعرق أثناء ممارسة التمارين الرياضية إلى الجفاف، مما قد يؤثر على مستويات الرطوبة في شعرك.

اشربي الماء بانتظام لتحافظي على رطوبة جسمك، وفكري في استخدام زجاجة ماء مزودة بفوهة رذاذ لترطيب شعرك وفروة رأسك أثناء فترات الراحة.

3. تجنب اللمس

قاوم الرغبة في لمس شعرك أو اللعب به أثناء التمرين، لأن ذلك يمكن أن ينقل العرق والزيوت من يديك إلى شعرك، مما يؤدي إلى تراكم الشعر وتشققاته المحتملة على طول خط الشعر.

التعافي بعد التمرين

1. تهدئة بعد الانتهاء من التمرين

اسمحي لجسمك أن يبرد بشكل طبيعي قبل الاستحمام.

الحرارة المفرطة يمكن أن تفتح بشرة الشعر، مما يجعلها أكثر عرضة للتلف والتكسر.

2. اشطفي شعرك جيدًا

يمكن أن يؤدي تراكم العرق والملح الناتج عن ممارسة التمارين الرياضية إلى جعل شعرك لزجًا ومثقلًا. اشطفي شعرك جيدًا بالماء الفاتر لإزالة العرق وبقايا المنتج دون إزالة الزيوت الطبيعية.

3. تنظيف لطيف

اختاري شامبو خفيف خال من الكبريتات لتنظيف شعرك وفروة رأسك دون إزالة الرطوبة الأساسية. ركز على تدليك الشامبو في فروة رأسك لإزالة العرق والزيوت والتراكمات بشكل فعال.

قومي بترطيب شعرك بانتظام، ثم استخدم بلسم مرطب أو قناع الشعر لتجديد الرطوبة وتغذية شعرك بعد التنظيف.

ركزي البلسم على منتصف وأطراف شعرك، وتجنبي فروة الرأس لمنع الدهون.

4. فكي تشابك الشعر بعناية

استخدمي مشطًا واسع الأسنان أو أصابعك لفك تشابك شعرك بلطف بينما لا يزال البلسم بداخله ابدئي من الأطراف ثم انتقلي إلى الجذور، باستخدام الضغط الخفيف لتقليل التكسر والضرر.

5. جففيه

بدلاً من فرك شعرك بقوة بالمنشفة، جففيه بلطف لإزالة الماء الزائد، تجنبي عصر أو لف شعرك، لأن ذلك يمكن أن يسبب تمدده وتكسره، خاصة عندما يكون مبللاً.

6. الحماية والأناقة

ضعي بلسمًا أو زيت شعر خفيف الوزن لحماية شعرك من التصفيف الحراري والأضرار البيئية. إذا كنت تخططين لتصفيف شعرك، فاختاري الطرق غير الحرارية مثل تجفيف الهواء أو استخدام إعدادات الحرارة المنخفضة في أدوات التصفيف.

7. العلاجات الأسبوعية

قومي بدمج علاجات الترطيب العميق الأسبوعية أو أقنعة الشعر في روتينك للحفاظ على رطوبة شعرك وتغذيته ومرونته ضد حرارة الصيف والرطوبة.