العناية بالشعر الجاف في الشتاء.. 7 ماسكات فعالة «هتخلصك من الهيشان»

الشعر الجاف في الشتاء، من الأشياء التي تسبب إزعاجا لكثير من السيدات والفتيات، إذ يعانين من «الهيشان»، بسبب تعرض الشعر الهواء البارد ونقص الرطوبة في الشعر، وإنتاج فروة الرأس لكمية أقل من الزيوت الطبيعية، فضلا عن ارتداء غطاء الرأس لساعات طويلة، لذلك تبحث كثيرات عن طرق العناية بالشعر الجاف في الشتاء، منها 7 ماسكات تساعد على ترطيبه.

العناية بالشعر الجاف في الشتاء.. 7 ماسكات فعالة

تقدم «الوطن»، طرق العناية بالشعر الجاف في الشتاء، عن طريق 7 ماسكات تساعد على ترطيبه، وفق موقع «readersdigest»، وهي كالتالي:

1- حمام الزيوت:

ماسك حمام الزيوت من الماسكات الفعالة التي تعمل على ترطيب الشعر ومنحه لمعانا كبيرا، ويمكن تحضير الماسك كالتال:

- ضيفي ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون مع الكمية نفسها من زيت جوز الهند.

- طبقي هذا الخليط على الشعر لحوالي 20 دقيقة.

- دلكي فروة الرأس لتنشيط الدورة الدموية وتعزيز نمو الشعر.

- اغسلي شعرك جيدا بالماء الفاتر بعد تطبيق هذه الخلطة.

- يمكن استعمالها مرة أسبوعيا في حالة الشعر الفاقد للحيوية.

العناية بالشعر الجاف في الشتاء

2- ماسك الأفوكادو:

ماسك الأفوكادوا من الماسكات الفعالة والطبيعية التي تعمل على ترطيب الشعر الجاف في الشتاء، ويمكن إعداده كالتالي:

- امزجي ثمرة أفوكادو ناضجة مع بيضة واحدة.

- ضعي الخليط على الشعر لمدة 20 دقيقة.

- اغسلي شعرك وكرري وضع الماسك مرة واحدة أسبوعيا.

- يساعد الماسك على ترطيب الشعر، لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والأحماض الدهنية الأساسية.

3- ماسك زبدة الشيا:

تعمل زبدة الشيا على ترطيب الشعر ويمكن تحضيرها كالتالي:

- تسخين نصف ملعقة صغيرة من الشيا.

- وضعها علي راحة اليدين ووضعها على الشعر مع التركيز على الأطراف، لمدة ساعة.

- قومي بغسل شعرك.

- كرري استخدام الماسك مرتين أسبوعيا.

4- ماسك البطاطا والعسل:

- احضري ثمرة من البطاطا وقم بهرسها جيداً.

- ضيفي ملعقة كبيرة من العسل.

- ضعي القليل من زيت الزيتون واخلطي المكونات جيدا.

- ضعي الماسك على الشعر وفروة الرأس واتركه لمدة ساعة.

- اغسلي شعرك جيداً بالماء.

7 ماسكات فعالة للعناية بالشعر

5- قناع خل التفاح:

- امزجي ملعقة صغيرة من خل التفاح مع ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

- ضيفي للخليط 3 بياض البيض.

- ضعي الخليط على شعرك مع فركه.

- قومي بتغطية الشعر لمدة نصف ساعة.

- ثم اغسلي شعرك.

6- ماسك البيض:

- قومي بخلط صفار بيضة.

- ضيفي ملعقة كبيرة من العسل.

- ضعي القليل من زيت الزيتون.

- طبقي الخليط على الشعر لمدة 10 دقائق.

- اغسلي شعرك وكرري الماسك مرة أسبوعيا.

7- ماسك الموز وزيت الزيتون:

- احضري ثمرة موز.

- اهرسي الموز جيدا

- ضيفي إليها ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

- طبقي الخليط على شعرك ليلا.

- اغسلي شعرك صباحا وكرري الماسك مرتين أسبوعيا.