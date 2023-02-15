هدايا عيد الحب للبنات بأسعار بسيطة.. منها الحقيبة ومنتجات العناية بالشعر

عيد الحب من الأيام المميزة عالميًا، يحتفل فيه العشاق بدوام الحب بينهم، بهدايا قيّمة للذكرى المميزة، ولا سيما الدبدوب والشيكولاتة والورود، لذا يرغب الكثير من الشباب والفتيات في معرفة هدايا عيد الحب بأقل تكلفة حتى يتم شراؤها وإهداؤها في يوم الفلانتين الذي يوافق 14 فبراير كل عام، وخلال التقرير التالي تستعرض «الوطن» هدايا عيد الحب للرجال بأسعار بسيطة.

رغم سوء الأوضاع الاقتصادية، إلا أن هناك الكثير من هدايا عيد الحب للبنات بأسعار بسيطة للتعبير عن الامتنان للطرف الآخر، ومن بين هذه الهدايا التى لا تتكلف سوى جنيهات معدودة وهي سي دي يحمل لقطات صورهم مع بعضهما البعض على أنغام أغنية مفضلة، وشراء محفظة بسعر رمزي وكاتب اسم الطرف الثاني عليها.

هدايا عيد الحب للبنات باسعار بسيطة

وجاءت هدايا عيد الحب للبنات بأسعار بسيطة كما يلي:

حقيبة نسائية، وتبدأ أسعار الحقائب بـ150 جنيها.

ساعة يد، وتبدأ أسعار الساعات من 100 جنيه.

مكياج ومساحيق تجميل، ويمكن شراء أشياء بسيطة بأسعار قليلة.

منتجات العناية بالبشرة والشعر، من أكثر الهدايا التي تفضلها النساء، لا يمكن الاستغناء عنها على الإطلاق.



أفكار هدايا عيد الحب للبنات باسعار بسيطة

أكواب الفالنتين داي

يمكن شراء أكواب أو مج لشرب المشروبات الساخنة، وتتيح العديد من المحال إمكانية كتابة الأسماء علي المج أو كتابة رسالة معينة أو طباعة صورتكما معًا في احتفالات سابقة بعيد الحب، كما يمكنك شراء أكواب بيضاء خالية وتزيينها بنفسك في البيت سواء باستخدام ألوان غير قابلة للمسح بالماء، أو زينة بسيطة ورسم قلب علي الكوب.

عمل لوحة الحب أو شريط الذكريات

إذا كنت تمتلك صورًا كثيرة لشريك حياتك يمكنك عمل لوحة كبيرة لتعليقها في البيت تحتوي علي صوركما معا منذ بداية العلاقة في تسلسل للصور وتزيينها بقلوب وورد، أو تصميمها بشكل كتاب أو عرضها مع أغنية وموسيقي مع الصور باللحظات السعيدة التي جمعتكما.

تقديم الورد والشيكولاتة بشكل جديد

قد يظن البعض أن الورد والشيكولاتة هو هدية تقليدية في عيد الحب لكن يمكنك إضافة لمسات جمالية لبوكيه الورد بنفسك أو من خلال بائع الورد مع كتابة كلمات رقيقة تعبر عن سبب حبك لها أو ماذا يذكرك عيد الحب.

البساطة أهم ما يميز هدايا عيد الحب

وتعد البساطة أهم ما يميز هدايا عيد الحب فالمهم ليس القيمة المادية ولكن ماذا تعني هذه الهدية وما تحمله من مشاعر وأحاسيس، وتبادل المشاعر الرقيقة والعواطف سواء عن طريق رسائل عيد الحب للمتزوجين 2023، أو الهدايا والكلم المعسول والمشاركة في الاهتمامات، يهزم قسوه العقل والواقع ويجدد الحميمية وتحافظ علي استمراريتها، وفقًا لاستشاري العلاقات الزوجية الدكتور مدحت عبد الهادي.

اختيار هدايا عيد الحب للبنات بأسعار بسيطة ومناسبة

وعند شراء هدايا عيد الحب للبنات بأسعار بسيطة، يجب التأكد من أن اختيارك للهداية تكون مناسبة لها وتتوافق مع ذوقها وتفضيلاته، ففي حال شراء الملابس يفضل مراعاة المقاس المناسب والألوان المفضلة، وإرفاق رسالة مكتوبة مع الهدية توضيح سبب اختيار هذه الهدية وكتابة التاريخ عليها لتبقى ذكرى مميزة، وإضافة مجموعة من الكلمات والعبارات التي تعبر عن حبك له، تعد من الأمور التي يفضل عملها أثناء تقديم الهدايا للطرف الآخر.

كما أن اختيار الهدية يكون بشكل تفضيلي وخاص كأن تعبر عن مهنتها أو الأشياء المفضلة بالنسبة لها، أو الأشياء التي يفضل القيام بها، فإذا كانت محبة للرياضة والجيم لا بد أن تكون هدية عيد الحب ملابس رياضية أو شنطة، ويمكنك إضفاء لمسة خاصة بك في الهدايا سواء بعطرك أو جواب مكتوب خصيصا للمناسبة.