أخبار غزة.. الفصائل تعلن قتلها لـ10 جنود والاحتلال الإسرائيلي يبدأ عمليات خاصة

ما زالت أخبار غزة والقتال الشرس بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي تتصدر عناوين الأخبار العالمية، خاصة بعد الأيام الأخيرة التي شهدت فيها قتالًا ضاريًا في حي الشجاعية ورفح الفلسطينية، حيث تكبد الاحتلال خسائر فادحة في العتاد والأرواح، وأعلن جيش الاحتلال انتقاله إلى المرحلة الثالثة من الحرب وفقًا لوكالة «رويترز».

أخبار غزة.. المقاومة تقتل 10 جنود للاحتلال في الشجاعية

وكانت آخر أخبار غزة تتعلق بالقتال المستمر بين الاحتلال والفصائل، إذ أعلنت الأخيرة عن تمكن مقاتليها من قتل 10 جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي في عملية مُركبة في حي الشجاعية.

ووفقًا لما أعلنته فصائل المقاومة عبر قنواتها على تطبيق «تليجرام»، جرى استهداف المنزل الذي تحصن فيه الجنود بالقذائف، ثم اقتحام المبنى والتأكد من مقتل أفراد القوة التي كانت متحصنة فيه.

وبالتزامن مع ذلك، أعلنت الفصائل عن قنص جندي إسرائيلي وتدمير دبابة من نوع «ميركافا»، وقصف محور نتساريم بعدد من الصواريخ القصيرة المدي.

أخبار غزة.. جيش الاحتلال ينتقل إلى قتال أقل كثافة

ومن بين أخبار غزة الواردة اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن انتقاله إلى المرحلة الثالثة من الحرب، التي تعنى انتهاء الحرب البرية الواسعة بشكل فعلي، والانتقال إلى نهج العمليات الخاصة والهجمات على مواقع للمقاومة، وفقًا لمعلومات استخباراتية ذكرتها القناة الـ«12» العبرية.

وخلال هذه المرحلة، سيتمركز جيش الاحتلال الإسرائيلي في محور صلاح الدين ونتساريم، ومنطقة السودانية في شمال غرب غزة.