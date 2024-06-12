محلل سياسي: بلينكن يلقي اللوم على المقاومة الفلسطينية بشأن ما يحدث في غزة

قال الكاتب والمحلل السياسي الأمريكي مهدي عفيفي، إن أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، يظن أن دول العالم العربي لم تعرف ما يحدث في قطاع غزة، وقضى في الشرق الأوسط وقتا أطول من الذي مضاه في الخارجية الأمريكية، لافتًا إلى أن محاولاته الحالية تأتي لإنهاء مشكلة الرئيس الأمريكي جو بايدن في الداخل الأمريكي، وإنقاذ بنيامين نتنياهو.

إلقاء اللوم على حماس

وأضاف عفيفي، خلال مداخلة عبر «Zoom»، مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، أن بلينكن يركز على إلقاء اللوم على حماس، متابعًا: «شهدنا خلال الفترة الأخيرة أسلوبًا عنصريًا من الطوائف الإسرائيلية خلال حديثهم عن الفلسطينيين وعن القضاء على غزة».

محاولات القضاء على القضية الفلسطينية

وتابع: «ما يحدث الآن هو محاولة القضاء على القضية الفلسطينية بطريقة سياسية، وما منع هذا هو المقاومة الفلسطينية، ولهذا بلينكن خلال حديثه يلقي اللوم على المقاومة الفلسطينية، ويحملها المسؤولية في ما يحدث في غزة، وكأن ما حدث خلال الـ76 عاما الماضية كانت المقاومة هي السبب فيه».