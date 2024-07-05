رئيس حزب الجيل: اجتماع الحوار الوطني المقبل مهم للغاية «فيديو»

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إنه لأول مرة ينعقد مجلس أمناء الحوار الوطني بحضور الحكومة، مشيرا الى أن اجتماع الغد له أهمية كبيرة.

تواصل جيد بين مجلس الأمناء والحكومة

وأضاف «الشهابي» خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «بكره هيحضر رئيس الإدارة الفنية للأمانة العامة للحوار الوطني، وهو الآن وزيرا لشؤون مجلسي النواب والشيوخ والاقتصاد السياسي، فلأول مرة تشارك الحكومة المصرية في أحد اجتماعات مجلس أمناء، وهو ما يعني أن هناك تواصلا جيدا بين مجلس الأمناء والحكومة المصرية متمثلة في حضور المستشار محمود فوزي».

وأوضح رئيس حزب الجيل: «اجتماع الغد له مهمة وحيدة، وهي متابعة تنفيذ مخرجات وتوصيات الحوار الوطني الموجودة على طاولة الحكومة الآن، وأحد ملفاتها المهمة أن الحكومة الجديدة معنية بتنفيذ مخرجات وتوصيات الحوار الوطني، على أساس أنه يشكل خارطة طريق فى المرحلة المُقبلة، لذلك ستناقش حزمة المشروعات والقوانين».

مصر مُقبلة على استحقاق انتخابي مهم جدا

وأشار إلى أن «مصر مُقبلة على استحقاق انتخابي مهم جدا، ومن المهم جدا أن تصدر هذه القوانين التي ستنظم تلك الانتخابات، وأن تتفق تلك القوانيين مع توصيات ومخرجات الحوار الوطني».