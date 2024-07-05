«المواطن أولا» و«استكمال التنمية».. مطالب الحوار الوطني للحكومة الجديدة

أكد الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنّ اجتماع مجلس الأمناء غدًا سيؤكد ضرورة الالتزام بالتوصيات، وأن تكون على رأس أولويات برنامج الحكومة الجديدة.

الاهتمام بالمواطن أولاً

وقال «عبد القوي»، إنّ الحوار سيطالب الحكومة الجديدة بالالتزام بالتكليف الرئاسي الذي وجّه به الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو الاهتمام بالمواطن المصري أولاً، واستكمال مشروعات التنمية في الجمهورية الجديدة التي بدأتها الحكومة السابقة، إلى جانب الاهتمام بالوعي وتنميته.

وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني في تصريح لـ«الوطن» أن اللجنة التنسيقية المشتركة ستعمل على متابعة وتقييم تنفيذ الحكومة الجديدة لتوصيات المرحلة الأولى والجلسات التخصصية للمحور الاقتصادي، موضحاً أن الحوار الوطني قدم خارطة طريق في مجالات مختلفة على المستويين التشريعي والتنفيذي، وطالب الحكومة الجديدة باستكمال تنفيذ باقي مخرجات الحوار، وخاصة التوصيات التي صدرت عن الحوار الاقتصادي والتي تجاوزت 90 توصية، بما في ذلك تنمية الموارد، والتمويل الخارجي، وتشجيع الاستثمارات المحلية وزيادة الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن تنمية الصناعة والزراعة وتشجيع السياحة.