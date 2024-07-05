رئيس «الإصلاح والنهضة»: مناقشة الملف السياسي في الحوار الوطني أمر مهم جدا

تحدث هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، عن الجلسة المُرتقبة للحوار الوطني غدًا، وذلك خلال مداخلة هاتفية له عبر فضائية «إكسترا نيوز».

وقال رئيس «الإصلاح والنهضة»، أن هناك حراكًا كبيرًا خاصة بعد مؤتمر رئيس الوزراء بالأمس، والذى تم فيه مناقشة موضوع مهم يشغل المواطنيين والمتعلق بالكهرباء وضبط الأسعار.

وأضاف قائلًا: «في تصوري أهم ما سيناقشه الحوار الوطني في جلسة الغد، هو التركيز على الأزمات الحالية المتعلقة بالكهرباء والأسعار، ومتابعة التوصيات التي كانت متعلقة بمعالجة التضخم والموازنة العامة، قضية الاستثمار وأهميتها، قضية توطين الصناعة والإجراءات والإشكاليات التي كانت موجودة، والتأكيد على هذه الملفات، فيما يتعلق بالملف الاقتصادي».

وتابع: «الملف السياسي مهم جدا لأننا داخلين على أقل من عام على انتخابات البرلمان، عايزين نشوف قانون الانتخابات البرلمانية يكون جاهز من دلوقتي عشان تلحق القوى السياسية تتحرك، وحتى نرى انتخابات برلمانية تليق بالدولة المصرية والجمهورية الجديدة كما حدث في الانتخابات الرئاسية، حينما رأينا مشهدًا مبهرًا يعبر عن التنوع والديموقراطية والتشاركية».