ابنة رجاء الجداوي تكشف عن الدور التي حلمت بتجسيده.. «بداية ونهاية»

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، أيقونة الشياكة، كما كان يُطلق عليها دائمًا، والتي توفيت في مثل هذا اليوم عام 2020، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، التي اجتاحت العالم في العام نفسه.

ابنة رجاء الجداوي: ما زال الجمهور يتذكرها

وأكدت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة، في تصريحات خاصو لـ«الوطن»، أن رجاء الجداوي لا زالت باقية، ولا زال الجمهور يتذكرها، مشيرة إلى أنها دائما ما ترى الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي، أو في الواقع حينما يقابلونها يدعون لوالدتها ويترحموا عليها.

وكشفت أميرة عن الدور التي حلمت أن تلعبه دائما رجاء الجداوي، وهي شخصية نفيسة، التي جسدتها الفنانة الكبيرة سناء جميل في فيلم «بداية ونهاية»، وكانت دائما ما تقول هذا في جلساتها، وحينما تشاهد الفيلم تظل تتحدث عن هذا الدور، وعن عبقرية سناء جميل في تأديته.