محطات في حياة رجاء الجداوي بذكرى رحيلها.. أيقونة الأناقة والموضة

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، والمُذاع على شاشتي القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وهالة الحملاوي، تقريرا بعنوان «في ذكرى رحيلها.. أبرز المحطات في حياة الفنانة رجاء الجداوي».

ذكرى رحيل الفنانة رجاء الجداوي

وأشار التقرير إلى أنه اليوم تحل ذكرى رحيل الفنانة رجاء الجداوي التي رحلت في 5 يوليو عام 2020 متأثرة بمرض كورونا بعد معاناة لعدة شهور، وكان رحيلها مفاجئا للوسط الفني وكل محبيها، بعد أن قدمت العديد من أعمالها التي لا تزال في وجدان جمهورها.

جسدت الفنانة الراحلة رمز الأناقة وأيقونة الموضة، وكانت أولى محطاتها الفنية عندما رشحها المخرج هنري بركات للمشاركة في دور صغير بفيلم دعاء الكروان عام 1959.

محطة شديدة الأهمية في مشوار الجداوي

ورغم مشاهدها المحدودة في هذا العمل إلا أنه يعبر عن محطة شديدة الأهمية في مشوار الجداوي الفني وكان بمثابة شهادة ميلاد لها فنيا، وقدمت مع المخرج فطين عبد الوهاب فيلم إشارة حب الذي شاركت فيه مع سعاد حسني وعمر الشريف ويوسف وهبي، وكان دورها في فيلم موعد على العشاء أمام سعاد حسني وحسين فهمي وأحمد زكي من الأدوار المميزة والمحطات الهامة.

قدمت الراحلة للسينما الكثير من الأعمال، فهي لم تكن بطلة مطلقة، لكن وجودها في أي عمل كان يعطيه ثقلا فنيا، وتكون هي بداخله مميزة في الأدوار التي تقدمها سواء الكوميدية أو غير الكوميدية، ومن المحطات المهمة في مسرتها بالتلفزيون مسلسل هند والدكتور نعمان مع الراحل كمال الشناوي، وقدمت شخصية شادية، كما قدمت مسلسلات الدوامة، أحلام الفتى الطائر، واللص الذي أحبه.