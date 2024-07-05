ذكرى وفاة رجاء الجداوي.. كيف كان اللقاء الأول مع وزوجها حسن مختار؟

على مدار سنوات عُرفت الفنانة الراحلة رجاء الجداوي بالرقي والشياكة، ولما لا وهي الحاصلة على «وشاح سمراء القاهرة» في كرنفال بحديقة الأندلس، وجائزة «ملكة جمال حوض البحر المتوسط»، ثم فازت بلقب ملكة جمال القطر المصري ومع هذه الجوائز تركت إرثًا فنيًا لا يُنسى، ولها قصة حب استثنائية مع زوجها حسن مختار، نعرض مقتطفات منها في ذكرى وفاتها اليوم بعد أن رحلت عن عالمنا في 5 يوليو 2020.

أسرار قصة حب رجاء الجداوي وزوجها

خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي عمرو الليثي، روت الفنانة رجاء الجداوي أن قصة حبها هي وزوجها حسن مختار بدأت في وقت صعب، لم تكن تفكر في الزواج وقتها بسبب مرض والدتها،: «والدتي كانت تعبانة أوي وعلاجها طويل وأنا اللي مسؤولة عنها مكنتش بفكر في حب أو غيره، كل تفكيري علاج أمي يتم إزاي وفلوس العملية تتدفع قبلها، خالتي تحية كانت بتروح تصور فيلم روبابيكا، ونبيلة عبيد البطلة اعتذرت قبلها بيومين، وبما إني قريبة الفرقة خدوني وكان في السودان وقتها مباراة للمنتخب».

قصة الحب بدأت في الخرطوم

عندما وصلت الفنانة رجاء الجداوي للخرطوم مع الفرقة وخالتها تحية كاريوكا، هناك كان لقاؤها بحسن مختار لاعب المنتخب، الذي التقت به صدفة رفقة المنتخب المصري، وهي بطبعها لم تتابع كرة من قبل ولم تعرف من هؤلاء.

وفي سرد لقصتها التي بدأت بشكل غريب، روت «الجداوي» وفي عينيها لمعة حنين لزوجها قائلة: «في الفندق سلموا على طنط تحية، ولقيت واحد قاعد بعيد بيقرا كتاب فرنسي، قلت شكله مثقف، تاني يوم قابلني الصبح وكنت مسحت مكياج المسرح قالي آه شكلك كده عدل، قلتله له أنت رايق كده على طول، قالي اصلك امبارح كنتي حاطة على وشك، عرضت عليه أساعده قالي بتعرفي لغات قلتله آه ومن هنا بدأ كلامنا».