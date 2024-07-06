أستاذ طب نفسي: السوشيال ميديا من أسباب إصابة الأطفال بالاكتئاب

قال الدكتور هشام رامي، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، إنَّ الاكتئاب المرضي هو مرض كيميائي أو خلل في كيمياء المخ وإفرازاته للهرمونات، والجميع بلا استثناء معرض للإصابة به في أي فئة عمرية، سواء كبار أو أطفال صغار، موضحاً: «من رحمة ربنا الإصابة به للأطفال نسبته ضئيلة للغاية».

«رامي»: هناك نوعين من الاكتئاب

وتابع «رامي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «8 الصبح»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّه لابد من التفرقة بين هذا النوع من الاكتئاب، أي المرضي، والنوع الآخر وهو الاكتئاب التفاعلي، أو ما يطلق عليه المشاعر السلبية الناتجة عن ضغوط الحياة، ومما لاشك فيه أن تعقد حياة الأطفال في عصرنا الحالي سبب رئيسي في الإصابة بالنوع الثاني من الاكتئاب.

السوشيال ميديا والألعاب الإلكترونية مسببات رئيسية في اكتئاب الأطفال

وأوضح، أنَّ زيادة معدلات الإصابة بـ الاكتئاب للجيل الجديد مقارنة بالأجيال السابقة، يرجع إلى تعرضهم لضغوط السوشيال ميديا لفترات طويلة والألعاب الإلكترونية والبعد عن الحياة الاجتماعية واللعب البسيطة في مجموعات، «الطفل قد يتعرض للتنمر على مواقع التواصل الاجتماعي والاستغلال أحياناً، وكذلك الألفاظ السيئة والكثير من الإساءات الأخرى».