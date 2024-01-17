أسباب الاكتئاب في فصل الشتاء.. طبيبة تحذّر من مضاعفات خطيرة

يعاني كثيرون من أسباب الاكتئاب في فصل الشتاء، الذي يطلق عليه الاكتئاب الموسمي، وينتج عن انخفاض مستوى النواقل العصبية لدى الإنسان مع تغيرات الفصول، لكن طبيبة نفسية حذّرت من خطورته، يسبب مضاعفات خطيرة قد تصل إلى الوفاة، إذا لم يتم علاجه، حيث يكون لدى الشخص الرغبة في التخلص من حياته.

أسباب الاكتئاب في فصل الشتاء

الدكتورة عايدة محمود، أخصائي الطب النفسي، شرحت لـ«الوطن» أسباب الاكتئاب في فصل الشتاء كما يلي.

- تبدأ بتغير الفصول وهو ما ينتج من انخفاض مستوى السيروتونين في الدماغ، وهو العامل الرئيسي للإصابة بالاكتئاب.

- عدم انتظام الساعة البيولوجية التي تؤثر على أجزاء الدماغ المرتبطة بالمزاج.

- النساء أكثر عرضة للتعرض إلى أسباب الاكتئاب في فصل الشتاء.

- اضطراب مستويات الميلاتونين الذي يؤثر في أنماط النوم والمزاج.

أعراض الإصابة بالاكتئاب في فصل الشتاء

أخصائي الطب النفسي، شرحت أعراض الاكتئاب في فصل الشتاء، كما يلي.

- زيادة الوزن.

- الإفراط في النوم.

- تغيرات في الشهية.

- الشعور بالتعب أو قلة النشاط.

- يصبح الشخص سريع الانفعال.

- يعاني المصاب من حالة من الحزن.

عوامل خطورة الإصابة الاكتئاب في فصل الشتاء

وبعد أسباب الاكتئاب في فصل الشتاء، تكمن خطورته في وجود تاريخ مرضي في العائلة.

- نقص مستوى فيتامين D، الذي يعزز نشاط السيروتونين.

طرق الوقاية من الاكتئاب في فصل الشتاء

أخصائي الطب النفسي، أكدت وجود طرق للوقاية من الاكتئاب في فصل الشتاء، بينها عدم الانعزال والخروج للتنزه مع الأصدقاء والعائلة، وتجنب ما يعكر المزاج، وقد يصف الطبيب مثبطات لمستوى السيروتونين، وتناول كميات كافية من المياه، والتغلب على الكسل بممارسة الأنشطة الرياضية، إضافة إلى تناول المكسرات والاستماع إلى الموسيقى.