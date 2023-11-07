استشاري نفسي: حالات اكتئاب بين الأطفال بسبب جرائم الاحتلال الإسرائيلي

قال الدكتور عمرو يسري استشاري الطب النفسي، إنه لم يتخيل تفاعل العالم كلمه مع الجرائم التي تحدث داخل أراضي قطاع غزة، موضحَا أننا نسمي هذا التفاعل بالإنساني لأنه منذ 10 سنوت مضت، حدث تغيرات بدأت تقلل من انتباه الكثير من لإنسانيتهم.

اكتئاب الأطفال بسبب المشاهد في غزة

وأوضح استشاري الطب النفسي خلال استضافته ببرنامج السفيرة عزيزة المذاع عبر فضائية dmc، أن كثير من الأطفال والشباب ينتابهم حالة من الاكتئاب الشديد وحالات نفسية سيئة، من المشاهدة والأخبار السيئة عن غزة.

تفاعل مع القضية الفلسطينية

وتابع استشاري الطب النفسي بأه أصبح الكثير من الشباب يعيشون داخل العالم الافتراضي من أمام شاشاتهم، مشيرًا إلى أن هناك حالات تفاعل كبيرة من الشباب حول القضية الفلسطينية على أخذ الحقوق، تحت عنوان «ماضاع حق ورائه مطالب»، لافتًا إلي أن ثقافات الدول المحيطة بنا تاريخيًا، تعلمنا أن الثقة واليقين في الله، تعطي الإنسان التحي بالصبر قائلا :« الإنسان مهما شاف ومهما اتوجع عارف أن الأمر كله بيد الله».