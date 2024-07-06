وزير الخارجية: التداعيات السلبية لأزمة السودان تؤثر على أمن واستقرار القارة

رحب السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية، بممثلي التيارات السياسية المدنية السودانية وممثل سكرتير عام الأمم المتحدة وممثل الاتحاد الأفريقي وأمين جامعة الدول العربية وممثل الاتحاد الأوروبي وممثل الدول الشقيقة والصديقة، المشاركين في مؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية، المقام حاليا بالعاصمة الإدارية الجديدة، قائلاً: «أرحب بكم في القاهرة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمناسبة انعقاد المؤتمر التاريخي الذي يعد من أوائل المؤتمرات التي يستضيفها الصرح المصري العظيم».

وتابع وزير الخارجية في مستهل كلمته بمؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية، والمُذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»: «أود توجيه الشكر للحضور على تلبية دعوة مصر للمشاركة في هذا المؤتمر الهام الذي أصرت مصر على استضافته لمناقشة الأوضاع المأساوية في السودان الشقيق».

واستطرد: «المؤتمر ينعقد في لحظة تاريخية فارقة في عمر السودان هذا البلد الجار العظيم، والقريب لقلوبنا لأزمة عميقة لها تداعياتها السلبية على أمن واستقرار القارة ودول الجوار بشكل خاص والعالم أجمع».