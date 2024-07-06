«صناعة الشيوخ» تثمن رؤية الحكومة الجديدة لتشغيل المصانع المتعثرة

أشاد المهندس محمد المنزلاوي، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، بجميع القضايا التي تناولها الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، في اللقاء الموسع الذى عقده مع قيادات ورؤساء الهيئات التابعة لوزارة الصناعة، لاستعراض خطة ورؤية الوزارة خلال المرحلة المقبلة، وتأكيده على أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على مدار الساعة للنهوض بالصناعة المصرية، مع البناء على ما سبق خلال الفترة الماضية لتحقيق انطلاقة كبيرة في مجال الصناعة، وفق معايير جديدة ودقيقة على أن تعتمد هذه الانطلاقة على سواعد العاملين في وزارة الصناعة وهيئاتها التابعة لتصبح في طليعة الوزارات الناجحة في الدولة.

«المنزلاوي»: ضرورة الاستفادة من مشروعات البنية الأساسية

وأعلن «المنزلاوي»، في بيان له أصدره اليوم، اتفاقه التام مع رؤية الفريق كامل الوزير التى أكد فيها على ضرورة الاستفادة من مشروعات البنية الأساسية التي تم إنجازها لتطوير الصناعة في كافة المجالات وفقا لخطة شاملة ترتكز على ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي وتصنيعه محليا بجودة عالية، والعمل على تشجيع وتعظيم الصادرات، والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعة كبيرة، مثل صناعات الغزل والنسيج والتشييد والبناء والحديد والاسمنت والسيراميك وغيرها، بما يساهم في زيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري.

وأشاد المهندس محمد المنزلاوى بإعلان الفريق كامل الوزير بالتصديق الفوري لاعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة على امتداد النشاط وزيادة مساحته، والتعاون مع مصانع الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع وقطاع الأعمال وجهاز الخدمة الوطنية في تحقيق النجاح المنشود، ولتصبح مصر قاعدة صناعية كبيرة تلبي احتياجات السوق المحلي وتتوسع في التصدير للخارج.

توطين صناعة النقل في مصر

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النقل والصناعة الفريق كامل الوزير أكد انه خلال الفترة الماضية تم تنفيذ خطة شاملة لتوطين صناعة النقل في مصر، عن طريق التعاون مع 8 شركات عالمية لإنشاء مصانع متخصصة في مجالات السكك الحديدية المختلفة، إضافة الى مصنع سيماف وكذلك إنشاء 6 مصانع لإنتاج فلنكات السكك الحديدية مملوكه لشركات وطنية مصرية منها عدد أربع مصانع لإنتاج فلانكات شبكة القطار الكهربائي السريع.