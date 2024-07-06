رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«صناعة الشيوخ» تثمن رؤية الحكومة الجديدة لتشغيل المصانع المتعثرة

كتب:

حسام أبو غزالة
12:14 م | السبت 06 يوليو 2024
محمد المنزلاوي

محمد المنزلاوي

أشاد المهندس محمد المنزلاوي، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، بجميع القضايا التي تناولها الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، في اللقاء الموسع الذى عقده مع قيادات ورؤساء الهيئات التابعة لوزارة الصناعة، لاستعراض خطة ورؤية الوزارة خلال المرحلة المقبلة، وتأكيده على أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على مدار الساعة للنهوض بالصناعة المصرية، مع البناء على ما سبق خلال الفترة الماضية لتحقيق انطلاقة كبيرة في مجال الصناعة، وفق معايير جديدة ودقيقة على أن تعتمد هذه الانطلاقة على سواعد العاملين في وزارة الصناعة وهيئاتها التابعة لتصبح في طليعة الوزارات الناجحة في الدولة.

«المنزلاوي»: ضرورة الاستفادة من مشروعات البنية الأساسية

وأعلن «المنزلاوي»، في بيان له أصدره اليوم، اتفاقه التام مع رؤية الفريق كامل الوزير التى أكد فيها على ضرورة الاستفادة من مشروعات البنية الأساسية التي تم إنجازها لتطوير الصناعة في كافة المجالات وفقا لخطة شاملة ترتكز على ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي وتصنيعه محليا بجودة عالية، والعمل على تشجيع وتعظيم الصادرات، والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعة كبيرة، مثل صناعات الغزل والنسيج والتشييد والبناء والحديد والاسمنت والسيراميك وغيرها، بما يساهم في زيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري.

وأشاد المهندس محمد المنزلاوى بإعلان الفريق كامل الوزير بالتصديق الفوري لاعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة على امتداد النشاط وزيادة مساحته، والتعاون مع مصانع الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع وقطاع الأعمال وجهاز الخدمة الوطنية في تحقيق النجاح المنشود، ولتصبح مصر قاعدة صناعية كبيرة تلبي احتياجات السوق المحلي وتتوسع في التصدير للخارج.

توطين صناعة النقل في مصر

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النقل والصناعة الفريق كامل الوزير أكد انه خلال الفترة الماضية تم تنفيذ خطة شاملة لتوطين صناعة النقل في مصر، عن طريق التعاون مع 8 شركات عالمية لإنشاء مصانع متخصصة في مجالات السكك الحديدية المختلفة، إضافة الى مصنع سيماف وكذلك إنشاء 6 مصانع لإنتاج فلنكات السكك الحديدية مملوكه لشركات وطنية مصرية منها عدد أربع مصانع لإنتاج فلانكات شبكة القطار الكهربائي السريع.

اقرأ المزيد:

محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ: الرئيس السيسي ينحاز دائما للمواطنين في مواجهة موجات الغلاء والتضخم.. مبادرة خفض الأسعار حتى 30% بحسب توجيهات الرئيس وراءها جهد كبير وميزانيات ضخمة

محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ: تحديات الصناعة الوطنية تستلزم تشغيل المصانع بطاقتها القصوى..تعميق الصناعة لزيادة الصادرات وسد الفجوة الدولارية.. تحجيم الاستيراد ودعم المشروعات

محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ: الأيام تثبت صحة رؤية الرئيس السيسي الاقتصادية.. الشراكة بين مصر والإمارات لتطوير رأس الحكمة تحقق 35 مليار دولار تدفقات استثمارية خلال شهرين

محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة: مصر لديها ثروة صناعية كبرى لا بد من استغلالها لتحقيق التنمية الشاملة

محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ : التحية والتقدير لأبطال الشرطة فى عيدهم الـ72 ..لا ننسى أبدا الشهداء الأبرار فداء مصر والمصريين.. وتحية واجبة للرئيس السيسي قائد المسيرة فى أصعب الأ

محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ: سعداء وفخورون بالإشادات الدولية تجاه الانتخابات الرئاسية

محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ: الرئيس السيسي يدعو المجتمع الدولي لضمان وقف فوري للحرب في غزة وإجراء تحقيق في انتهاكات إسرائيل

محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ: تصريحات الرئيس السيسي اليوم تعكس أن مصر هي الأمن والأمان والحصن للأمة العربية
بقلم حسام أبو غزالة