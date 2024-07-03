رئيس مجلس الشيوخ يعلن فض دور الانعقاد الرابع ويوجه الشكر للنواب

أعلن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ فض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، موجهًا الشكر للنواب ووزير شئون مجلس النواب السابق المستشار علاء فؤاد، لما أداه من دور.

واستعرض مجلس الشيوخ أبرز الإنجازات والمهام البرلمانية التي اضطلع بها مجلس الشيوخ خلال انعقاده السابقة ونشاط الجلسات والاقتراحات برغبة واللجان النوعية، وإعداد 119 تقريرًا برلمانيًا، وأبرز الزيارات التي أجراها رئيس المجلس والاجتماعات والمقابلات والوفود البرلمانية.