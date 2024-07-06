سفير الاتحاد الأوروبي بالسودان: لابد من تجنب مزيد من المجاعة والمعاناة

قال إيدن أوهاوا، سفير الاتحاد الأوروبي في السودان، إنَّ الحرب في السودان واستمرارها ألقى بتداعياته المؤلمة على كافة الأطراف، ولابد من إنقاذ كل ما يمكن إنقاذه لتجنب المعاناة ومزيد من المجاعة لهذا الشعب، والكثير من الجهود مطلوبة من كافة الأطراف لوقف القتال وتوصيل المساعدات للمتضررين.

وتابع خلال كلمته بمؤتمر القوى السياسية المدنية بالسودان، والمنعقد بالقاهرة اليوم، ونقلته شاشة قناة «إكسترا نيوز»: «لابد من التركيز على الاحتياجات الإنسانية والإغاثية والتي لا يمكن تجاهلها ونعمل على مدار الساعة لتحقيق ذلك، خاصة في المناطق التي تشهد الكثير من الصراعات».

وأكد: «هناك مشاهد مؤلمة من السودان وهناك حاجات كبيرة للتعاون الفعال بين كافة الأطراف الدولية ونحن سنستمر بالعمل مع كافة الأصدقاء لنجاة السودان من هذه الحرب وحصولها على ما تحتاجه ونسعد بما نراه من تكاتف الجهود والاهتمام البالغ لاستقرار وأمن السودان والسودان جمهورية ذات سيادة ولابد من وقف إطلاق النار وضمان إحلال السلام».

وأشار إلى أن العديد من الرؤى مطروحة لحل أزمة السودان، ونتمنى أن يحظى شعب السودان بوحدة وسلامة أراضيه ولابد يكون هناك مؤسسات تقدم خدماتها للشعب وحمايته، والتركيز على تنوع السودان الذي هو سبب قوته ولابد من تجنب مخاطر الخلافات وتنحيتها والتركيز على بناء السودان ونتمنى أن تنتهي المعاناة في القريب العاجل ونبحث كافة السبل لتحقيق استقرار السودان، ونشكر الهيئات المصرية على جهودها من أجل وحدة السودان.