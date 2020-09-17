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نائب محافظ الجيزة تتابع مشروعات عزبة حرب وعشش السودان

كتب:

سلامة عامر
12:12 ص | الخميس 17 سبتمبر 2020
نائب محافظ الجيزة تتابع مشروعات عزبه حرب وعشش السودان

نائب محافظ الجيزة تتابع مشروعات عزبه حرب وعشش السودان

تفقدت هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة، عددًا من المشروعات التي تنفذها المحافظة لخدمة المواطنين، شملت مشروع مساكن عزبة حرب بحي الهرم، وأعمال إصلاح الصرف الصحي بالمرحلة الأولى لمساكن عشش السودان بالدقي، والأعمال الجارية بالمرحلة الأخيرة للمشروع.

وجهت نائب المحافظ بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروعات لأهميتها الاجتماعية، مشيرة إلى أن مشروع عزبة حرب يضم 4 عمارات بواقع 180 وحدة سكنية، كما يضم مشروع عشش السودان 120 وحدة، ومن المتوقع الانتهاء من المشروعين بنهاية العام الجاري.

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