«الداخلية»: ضبط 12 ألف قضية سرقة تيار كهربائي في 24 ساعة

أسفرت حملات قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، كالتالي:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت عن ضبط 1416 قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 12007 قضايا سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 435 قضية في عدة مجالات أبرزها الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحري مدين لمصلحة الضرائب.

الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 106 قضايا متنوعة وضبط كل المخالفات أبرزها مخالفات مباني، إضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية.

وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.