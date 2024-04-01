«شرطة الكهرباء» تضبط 13 ألفا و71 قضية سرقة تيار خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي في وزارة الداخلية خلال 24 ساعة، عن تحقيق عدد من النتائج، بينها ضبط الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات 1328 مخالفة متنوعة في مرفقي مترو الأنفاق والسكك الحديدية، وتمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط 13 ألفا و71 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات لشروط التعاقد.

ونجحت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في ضبط 400 قضية متنوعة، في مجالات الضرائب العامة، ومخالفات الجمارك. بينما تمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة في ضبط 100 قضية متنوعة، أبرزها مخالفات بناء، ومحال بدون ترخيص، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية.