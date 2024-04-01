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دراما المتحدة

«شرطة الكهرباء» تضبط 13 ألفا و71 قضية سرقة تيار خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
01:16 م | الإثنين 01 أبريل 2024
مخالفات الجمارك

مخالفات الجمارك

أسفرت جهود الإدارات التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي في وزارة الداخلية خلال 24 ساعة، عن تحقيق عدد من النتائج، بينها ضبط الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات 1328 مخالفة متنوعة في مرفقي مترو الأنفاق والسكك الحديدية، وتمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط 13 ألفا و71 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات لشروط التعاقد.

ونجحت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في ضبط 400 قضية متنوعة، في مجالات الضرائب العامة، ومخالفات الجمارك. بينما تمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة في ضبط 100 قضية متنوعة، أبرزها مخالفات بناء، ومحال بدون ترخيص، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية.

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