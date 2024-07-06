ختام المستوى الثاني من البرنامج التدريبي للمحتوى الرقمي بأكاديمية المتحدة للإعلام

اختتمت أكاديمية المتحدة للإعلام «UMA» المستوى الثاني من البرنامج التدريبي في مجال المحتوى الرقمي الذي جرى تنظيمه لعدد من العاملين بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشهد البرنامج مشاركة متميزة من العاملين بالقنوات العامة.

وأقيم حفل الختام في مقر أكاديمية المتحدة للإعلام، وبدأ بكلمات ترحيبية من القائمين عن أكاديمية المتحدة الذين عبروا عن فخرهم بالتحصيل العلمي والمهارات الجديدة التي اكتسبها المتدربون، وأشادوا بأهمية تطوير الكفاءات الإعلامية لمواكبة التطورات السريعة في مجال الإعلام الرقمي.

وتضمن حفل التكريم توزيع شهادات التقدير على المتدربين، الذين أعربوا عن امتنانهم للشركة المتحدة على هذه الفرصة القيمة التي أسهمت في تطوير مهاراتهم وتعزيز معرفتهم في مجال المحتوى الرقمي.

استهدفت دورة المحتوى الرقمي التدريب على أحدث الأساليب والتقنيات المستخدمة في صناعة المحتوى الرقمي، بما في ذلك تحليل البيانات، واستراتيجيات التسويق الرقمي، وإنتاج، وإدارة منصات التواصل الاجتماعي.

واستمرت الدورة على مدار أسبوع كامل، تخللها محاضرات وورش عمل تطبيقية قدمها خبراء ومتخصصون في المجال.

تضمن البرنامج التدريبي، التعاون مع «شركة تيك توك»، بتنظيم ندوة نقاشية، تضمنت الأساليب والتقنيات المستخدمة في صناعة المحتوى الرقمي على منصة «تيك توك» وكذلك أحدث طرق تحليل البيانات للمنتجات وكذا التقنيات المستخدمة إنتاج وإدارة الفيديو بشكل فعّال على منصة «تيك توك»، فضلاً عن استراتيجيات التسويق الرقمي، وتقنيات نشر الفيديو عبر منصة «تيك توك».

من جانبها، أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم رئيس أكاديمية المتحدة للإعلام، أهمية التطوير المستمر للمهارات الرقمية لمواكبة التحولات السريعة في مجال الإعلام.

كما أشادت بحماس والتزام المتدربين وعزمهم على تطبيق ما تعلموه في البرنامج لتعزيز جودة المحتوى الرقمي المقدم على منصات الشركة.

وأعرب المسؤولون بالأكاديمية عن التزامهم بتقديم برامج تدريبية في مختلف قطاعات الإعلام لتحقيق التميز في المجال الإعلامي على المستوى المحلي والإقليمي خاصة في ظل التطورات التكنولوجية السريعة، وتلبيةً لمتطلبات السوق الرقمية المتزايدة.

وتعتبر أكاديمية المتحدة للإعلام أحدث الكيانات التابعة للشركة المتحدة للخدمات الاعلامية في مجال التدريب والتطوير الإعلامي، ضمن رؤية الشركة لتطوير الكفاءات البشرية والاستثمار في التعليم المستمر، ما يعزز مكانتها كشركة رائدة في مجال الإعلام ويضمن تحقيق أعلى معايير الجودة والابتكار في خدماتها الإعلامية.