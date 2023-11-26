«الأعلى للإعلام»: إعلامنا الأول في تغطية عدوان غزة.. والبرلمان يشيد بتفوق «أخبار المتحدة»

أشاد عدد من خبراء ومسئولى الإعلام بتغطية قنوات الشركة المتحدة للعدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى، لا سيما فى قطاع غزة، خاصة منذ اندلاع عملية «طوفان الأقصى» التى شنتها المقاومة الفلسطينية فى 7 أكتوبر الماضى، وفى القلب منها قناة «القاهرة الإخبارية» وقناة إكسترا نيوز، مؤكدين أن الإعلام المصرى كان الأول فى تغطية عدوان غزة، وأن الإعلام العالمى ينقل عن «القاهرة الإخبارية» و«إكسترا نيوز» الأحداث، مشيدين بمشهد لوجو «الإخبارية» و«إكسترا نيوز» على القنوات التليفزيونية الإسرائيلية والغربية.

عضو المجلس: قنواتنا اكتسبت مصداقية كبيرة

وقالت رانيا هاشم، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لـ«الوطن»، إنه منذ بدء أحداث غزة فى شهر أكتوبر الماضى قامت إسرائيل بتعتيم إعلامى تارة وتضليل إعلامى تارة أخرى، وهنا برز دور «القاهرة الإخبارية»، التى نقلت الأحداث بشفافية ومهنية بعيدة عن التهويل أو التهوين.

وأوضحت «رانيا» أن أبرز ما ميز عمل قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتحديداً تغطية قناة «القاهرة الإخبارية»، أنها اتبعت الحيادية التامة لأنها تابعة للسياسة المصرية التى تتسم بالحيادية، فنقلت الحقيقة كما هى، عكس ما قام به عدد من القنوات التى لم تتبع المهنية فى تقديم وتغطية الأحداث ونقلها، فهناك حرب إعلامية موازية لحرب السلاح، ومن هنا اكتسبت «القاهرة الإخبارية» مصداقية كبيرة جعلت الجميع يشاهدها وينقل عنها، وهو ما كنت أتوقعه لها من البداية.

وتابعت: «تغطية قناة القاهرة الإخبارية لحرب غزة بمثابة شهادة ميلاد جديدة لها، والتى صادفت تزامنها مع احتفالها بمرور عام على انطلاقها»، متمنية لكل الزملاء والزميلات فى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وخاصة قناة القاهرة الإخبارية، مزيداً من التوفيق والنجاح.

أمين «إعلام النواب»: تطور مهم

من جانبها قالت هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن إعلام الشركة المتحدة مهم للغاية، خاصة فى نقل الأحداث الخارجية، ويُعد تطوراً مهماً، ويأتى فى إطار الدور المتكامل للشركة المتحدة فى مجال نقل الأحداث، فالإعلام المصرى يزخر بالإمكانات والكوادر المتميزة، وهو ما أثبتته التجارب المتميزة للشركة فى هذا المجال. وأشارت «هند» إلى أن مصر حرصت على عمل هدنة إنسانية إلى جانب تسليم الأسرى وإطلاق سراحهم من قبَل الجانبين إلى معبر رفح البرى.

وأضافت «هند» أن مصر ترفض بشكل قاطع أى محاولات لتصفية القضية الفلسطينية وكذلك تتصدى لمحاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وتعمل بتنسيق مشترك مع أطراف فاعلة فى المشهد الإقليمى والدولى من أجل تنسيق الجهود الدولية وبحث كافة السُبل الممكنة لإنهاء التصعيد الحالى واستعادة آفاق العملية السياسية بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى للوصول إلى حل دائم وشامل للقضية الفلسطينية وفقاً لمقررات الشرعية الدولية يحفظ حقوق الفلسطينيين فى دولتهم.

وقال النائب تامر عبدالقادر، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن التغطية الهائلة والاحترافية التى قدمتها «القاهرة الإخبارية» للأحداث لفتت الأنظار وأكدت قوة الإعلام المصرى وحضوره فى الأحداث الكبرى، منها تحرير الأسرى الفلسطينيين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى أهلنا فى قطاع غزة، فمصر حملت على عاتقها مسئولية الدفاع عن أشقائها، وستظل فى محور هذا الدعم والمساندة إلى أن يتم إرجاع الحق لأصحابه ويتم الاعتراف بالحقوق الشرعية والدولية والقانونية للشعب الفلسطينى، والتى أقرتها المواثيق والمقررات، والاعتراف بحق إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

فيما أشاد النائب طارق تهامى، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، بالدور المحورى الذى لعبته قناة «القاهرة الإخبارية» فى تغطية أحداث قطاع غزة، منذ الاعتداءات الإسرائيلية عقب عملية «طوفان الأقصى» فى السابع من أكتوبر الماضى، قائلاً: «أشعر بالفخر لوجود كيان إعلامى بحجم وقوة هذه القناة، والتى وُلدت عملاقة منذ انطلاقها، بجهود قيادتها وفريق عملها الذين نجحوا فى إدارتها منذ اللحظة الأولى».

وأوضح أن قناة القاهرة الإخبارية وُلدت كبيرة، واستطاعت أن تلحق بسباق القنوات الإخبارية العالمية فى وقت قليل، لا سيما وهى تعتمد على أدوات وتقنيات مرتفعة المستوى، فضلاً عن شبكة من المذيعين والمراسلين المدربين والموجودين فى كل أنحاء العالم، مضيفاً: «قناة القاهرة الإخبارية ستجدها بكاميراتها داخل المناطق الملتهبة، أو فى الأحداث السياسية المهمة».

وشدد على المصداقية التى تتمتع بها قناة القاهرة الإخبارية فى نشر المعلومات بشكل مدقق، قائلاً: «كنا نسمع ونشاهد الحدث قبل الخبر على شاشة القاهرة الإخبارية، وهذا يعنى أن هناك دعماً معلوماتياً كبيراً، بالإضافة إلى الطاقم الإخبارى الموجود فى كل الأحداث ومصادر القرار، سواء داخل مصر أو خارجها».

وتابع: «لسنوات طويلة كان المصريون يتنقلون بين قنوات إخبارية غير مصرية، لكن لأول مرة يتجه المشاهد المصرى والعربى لقناة القاهرة الإخبارية فى أحداث غزة، فهناك كاميرا تتابع الحدث لحظة بلحظة وبطريقة أفضل من القنوات الأخرى، وظهر هذا بشدة خلال صفقة تبادل الأسرى على مدار الساعات الماضية، والدور المحورى الذى لعبته مصر للوصول إلى التهدئة والهدنة».

ووجَّه النائب طارق تهامى الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على الدور والجهد الذى تقدمه دائماً فى سبيل تقديم إعلام قوى وحقيقى ومستنير، قائلاً: «الشركة المتحدة تضم كتيبة من العاملين الذين يحملون شعار بناء الجمهورية الجديدة، من خلال تقديم جرعة من الوعى للمواطن المصرى».