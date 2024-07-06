سبب وفاة لونا الشبل المستشارة الإعلامية لبشار الأسد.. تفاصيل اللحظات الأخيرة

لم يمر سوى يومان على نقل لونا الشبل المستشارة الإعلامية للرئيس السوري بشار الأسد إلى أحد مستشفيات دمشق في حالة صحية حرجة، حتى أعلنت رئاسة الجمهورية السورية وفاتها وفقًا لبيان نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، ما جعل البعض يتساءل عن سبب وفاة لونا الشبل وتفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها.

سبب وفاة لونا الشبل

وكشفت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» سبب وفاة لونا الشبل، إذ أصيبت بنزيف في الرأس بعدما تعرضت لحادث سير مروع على أحد الطرق المؤدية لمدينة دمشق عصر الثلاثاء الماضي، الأمر الذي استدعى نقلها إلى العناية المركزة، إلا أنّها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.

وعن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة لونا الشبل، فقد تعرضت السيارة التي كانت تستقلها إلى انحرافها وخروجها عن المسار، وخلال هذا الانحراف عن المسار فقد تعرضت لونا الشبل لعدة صدمات أدت إلى إصابتها إصابة شديدة نقلت على إثرها إلى مستشفى «الشامي» أحد أشهر مشافي دمشق.

ونعت الرئاسة السورية لونا الشبل عبر منصة X، إذ كتبت عبر صفحتها الرسمية: «تنعى رئاسة الجمهورية العربية السورية المستشارة لونا الشبل التي توفيت اليوم، إثر تعرضها لحادث سير أليم، وعملت لونا الشبل خلال السنوات الماضية مديرة للمكتب السياسي والإعلامي في رئاسة الجمهورية، ثم مستشارة خاصة في الرئاسة.. رئاسة الجمهوية تتقدم بخالص العزاء والمواساة لعائلتها وذويها».

من هي لونا الشبل؟

ولونا الشبل هي إعلامية سورية من مواليد عام 1975 بمدينة السويداء، حصلت على ماجستير في الصحافة والإعلام، وفي بداياتها ظهرت في التليفزيون السوري ثم تنقلت في القنوات الإعلامية حتى عام 2010، وكانت تشغل منصب مستشارة خاصة في رئاسة الجمهورية السورية منذ عام 2020، بعدما أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قرارًا بتعيينها كمستشارة خاصة في رئاسة الجمهورية.

وكانت لونا الشبل قد تزوجت مرتين؛ أحدهما من الإعلامي اللبناني سامي كليب، وبعد الانفصال منه تزوجت من عضو مجلس الشعب السوري السابق ورئيس اتحاد الطلبة في سوريا سابقاً عمار ساعاتي، أحد الوجوه البارزة في سوريا.