بعد تعرضها لحادث مروع.. معلومات عن لونا الشبل مستشارة بشار الأسد

حالة من الترقب يعيشها القصر الجمهوري في سوريا، بعد الحادث المروع الذي تعرضت له لونا الشبل مستشارة بشار الأسد، خلال الساعات الماضية، حيث ترقد في وضع خطير في الرعاية المركزة في أحد مستشفيات دمشق.

تطورات حالة لونا الشبل الصحية

لونا الشبل، التي تعرضت لحادث سير مروع، كشف المكتب الإعلامي برئاسة الجمهورية السورية تطورات حالتها الصحية في بيان نقلته وكالة «سانا» الرسمية، إذ تعرضت لحادث على أحد الطرق المؤدية لمدينة دمشق عصر الثلاثاء، ما أدى إلى انحراف السيارة التي كانت تقلها وخروجها عن المسار.

«نزيف في الرأس استدعى دخولها العناية المركزة»، هكذا كشف البيان ما تعرضت له لونا الشبل خلال الحادث، حيث ترقد في حالة خطيرة.

من هي لونا الشبل مستشارة بشار الأسد بعد تعرضها لحادث سير؟

ويستعرض «الوطن» في السطور التالية معلومات عن لونا الشبل مستشارة بشار الأسد بعد تعرضها لحادث سيارة: