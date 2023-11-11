الرئيس السيسي يبحث مع بشار الأسد تطورات الأوضاع في غزة

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، الرئيس السوري بشار الأسد على هامش القمة العربية الإسلامية في الرياض اليوم، لبحث تطورات الأوضاع في غزة.

تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي

وتهدف القمة المشتركة الاستثنائية بين الدول العربية والإسلامية إلى تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وسبل التحرك العربي والإسلامي إزائه.

وتأتي مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في القمة العربية الإسلامية استمراراً لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلاً عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.