7 أشياء لا تحتفظي بها في خزانة مطبخك.. تخلصي فورا من الأكياس البلاستيك

على الرغم من وجود العديد من منتجات التخزين التي تساعد ربات المنازل في الحفاظ على الأشياء مرتبة، إلا أنّ الخزائن عندما تصبح غير منظمة تجعل الوقوف في المطبخ مرهقًا، وأفضل طريقة لتنظيمها هي تقليل الفوضى إلى الحد الأدنى والتأكد من وضع الأشياء في أماكن واضحة والتخلص من المنتجات التي ليس لها قيمة، وفق موقع«homesandgardens» البريطاني.

7 أشياء لا تحتفظي بها في خزانة مطبخك

ولتنظيم مطبخك يجب التخلص من العناصر غير المتعلقة بالمطبخ، مثل أدوات الحرف اليدوية أو معدات المكتب المنزلي أو الأوراق المتنوعة.

قاتل الحشرات

على الرغم من أنّ خزائن المطبخ قد تبدو مكانًا مناسبًا لمبيدات الحشرات، إلا أنه من الأفضل تخزينها في مكان آخر، فلا يجب تخزينها أسفل حوض المطبخ لأنّ الأطفال يمكنهم الوصول إليها بسهولة.

عناصر حساسة للحرارة

ابتعدي عن تخزين أي شيء في خزائن المطبخ قد يتأثر بتغيرات درجات الحرارة، مثل الشموع والتوابل وأنواع معينة من الزيوت لأنها تتأثر بتغيرات درجات الحرارة وقد لا تدوم طويلاً إذا تم تخزينها في بيئة دافئة أو رطبة، لذا؛ خزني التوابل والزيوت بعيدًا عن الموقد قدر الإمكان حتى لا تتغير طبيعتها وتصبح غير صالحة للاستهلاك.

الأكياس البلاستيكية

سواء كانت أكياس التسوق مصنوعة من الورق أو البلاستيك، يجب التخلص منها فورا لأنها تسبب فوضى في خزائن المطبخ.

المواد غير ضرورية

يجب التخلص من الأشياء التي لا تستخدميها يوميًا وتخزينها في مكان آخر، وقد تكون هذه الأشياء عبارة عن أكواب تستخدم فقط في المناسبات أو أدوات للزينة.

منتجات التنظيف

خزائن المطبخ ليست المكان المناسب لمنتجات التنظيف لأنها قد تختلط مع الأشياء المستخدمة في الطهي، لذا يمكن وضعها في خزانة منفصلة مغلقة.